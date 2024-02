V SD pretresanje imen za vodenje pravosodnega resorja in stranke

OGLAS

Po odstopu ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan v koalicijski SD, prav tako pa tudi premier Robert Golob, iščejo kandidata oz. kandidatko za vodenje pravosodnega resorja. DZ se je z odstopom Švarc Pipanove seznanil prejšnji petek, v ponedeljek pa se bo iztekel rok, do katerega mora premier bodisi predlagati novega ministrskega kandidata bodisi sporočiti, da bo vodenje ministrstva začasno prevzel sam ali to nalogo poveril komu od ministrov. V koaliciji tako v teh dneh potekajo pogovori o mogočih kandidatih. "Proces teče mirno, je seveda težaven, ker se vsi zavedajo težavnosti situacije, a prosim, da javno ne licitiramo imen. Vse bomo skušali pravočasno rešiti v dogovoru s predsednikom vlade in koalicijskimi partnerji. Ni potrebe po tem, da vsakodnevno v javnost prihajajo nova imena, novi pogovori," je poskušal žogico umiriti v. d. glavnega tajnika SD Matevž Frangež.

V sredo je namreč kot ena od možnosti v javnosti zakrožilo ime državne sekretarke na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Andreje Katič, ki je pravosodni resor že vodila v vladi Marjana Šarca. V SD sicer poudarjajo, da končne odločitve še ni. "Ne gre za to, čigav je kandidat, v prvi vrsti mora biti to verodostojna osebnost, ki bo ne samo v javnosti, pač pa tudi v pravosodju uživala zaupanje, zato da lahko izzive na tem področju rešujemo naprej," je poudaril Frangež. Ministra iz vrst SD Matjaž Han in Aleksander Jevšek sta ob prihodu na sejo vlade dejala, da nabor imen imajo in jih bodo v naslednjih dneh tudi predstavili premierju Golobu. "Odločitev bo tudi na njem, ali se opredeli do posameznih kandidatk in kandidatov ali ne," je dejal minister za kohezijo in regionalni razvoj Jevšek. "Danes je lahko najboljše ime, pa naredi napako," pa je o tem, ali imajo v naboru imena, ki bodo ustrezala tudi predsedniku vlade, dejal gospodarski minister Han. A po njegovih besedah imajo ljudi, ki lahko brez težav opravljajo to funkcijo. "Gre vendarle za politično funkcijo, seveda pa mora biti kandidat na nek način tudi strokovnjak," je še dodal.

Pogovore s potencialnimi kandidati naj bi v teh dneh opravil tudi Golob Pogovore s potencialnimi kandidati pa naj bi v teh dneh opravil tudi premier Golob, s čimer je seznanil koalicijske partnerje v SD. Imen naj jim sicer ne bi razkril, saj za zdaj v pogovorih naj ne bi bil uspešen. "Če je več kandidatk in kandidatov, je to dobro sporočilo, ko bodo dali soglasja, se bo o tem odločal najprej predsednik vlade, potem pa poslanke in poslanci," je ocenil vodja poslancev Svobode Borut Sajovic. Pogovori z morebitnimi kandidati, ki bi jih lahko ponudila Svoboda, pa po njegovih besedah še niso "tako daleč, da bi kaj komentiral".

Koalicijski partnerici sta skopi tudi s komentarji o možnosti menjave resorja za pravosodje in digitalizacijo. "Najprej bo za to potreben razmislek med koalicijskimi partnerji," je ocenil Frangež. Han in Jevšek sta poudarila, da je v politiki vse mogoče, a da je najprej treba počakati na prvi korak in nato narediti naslednjega. "Tega predloga še ni bilo na mizi in ga ne morem komentirati," pa je bil jedrnat Sajovic. Se bo za polni mandat glavnega tajnika SD potegoval Frangež? 'O, bog ne daj' SD pa medtem zaposlujejo še priprave na aprilski volilni kongres. Začeli so se postopki evidentiranja za vodstvene funkcije v stranki. "To je postopen proces, predlagam, da stranki, njenemu članstvu damo priložnost, da pove, kaj so ideje, kakšni so predlogi in da tudi v tem primeru gremo postopoma, umirjeno. Samo v takem vzdušju z živo notranjo demokracijo je mogoče pripeljati stranko tudi do najboljših rešitev," je poudaril Frangež. Prepričan je, da je članstvo v preteklih tednih pokazalo, da je "ljudem socialne demokracije mar". Sam pa si želi, da je kandidatov za vse vodstvene položaje več, ker bo to omogočilo "notranje vrenje, dobro selekcijo in izbor najboljše rešitve". O tem, ali se bo sam potegoval za polni mandat na mestu glavnega tajnika, pa je dejal: "O, bog ne daj."

