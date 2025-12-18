Naslovnica
Voyo.si
Slovenija

V SD pripravljeni na volitve: ne bojijo se prevzeti naslednje levosredinske vlade

Ljubljana, 18. 12. 2025 13.55

Avtor:
N.L. STA
Izjava za medije stranke SD

V SD so po besedah predsednika Matjaža Hana zadovoljni z iztekajočim se mandatom, jih pa do pomladi čaka še precej dela. Verjame, da bodo na parlamentarnih volitvah izboljšali izid izpred štirih let. Nanje so pripravljeni, program bodo potrjevali januarja. "Nismo projektna stranka, naše vrednote se ne spreminjajo," je poudaril.

Iztekajoči se mandat so po njegovih besedah zaznamovale zahtevne razmere. "Soočili smo se s krizami po svetu, pa tudi mi smo jo imeli v stranki. To smo rešili in pokazali, da znamo prevzeti odgovornost in hitro sprejemati prave odločitve," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povzel Han.

Na področju gospodarstva je Slovenija po besedah predsednika stranke, ki je tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport, v aktualnem mandatu pritegnila več velikih investicij, med njimi je naštel Lek, nadaljnjo proizvodnjo avtomobilov v Revozu, Palfinger v Ormožu in širitev Palominih proizvodnih zmogljivosti.

FOTO: Bobo

"Vsaka taka investicija prispeva k višji produktivnosti, k novim zaposlitvam in dokazuje, da je Slovenija atraktivna destinacija za nekatera podjetja," je dejal.

Na področju športa so izvedli 308 investicij v infrastrukturo, ki jih je država podprla s 70 milijoni evrov, skupaj z občinskimi sredstvi pa so vredne 243 milijone evrov. "Vsak nov, posodobljen športni objekt pomaga pri zdravju prebivalstva, pri aktivnosti in tudi pri iskanju novih talentov, na katere smo lahko tako ponosni," je poudaril.

Vlaganja v gorske centre in naložbe v nastanitvene obrate pa so po Hanovi oceni pripeljala do novih rekordnih rezultatov na področju turizma.

Pravosodna ministricaizpostavila gradnjo zapora v Dobrunjah

Ministrica za pravosodje Andreja Kokalj je na svojem področju v tem mandatu izpostavila t. i. pravosodni četverček - zakon o sodiščih, zakon o sodnikih, novela zakona o sodnem svetu in novela zakona o državnem tožilstvu. "Gre za temeljno spremembo organizacije sodstva, ki bo zagotovila bolj enakomerno obremenitev sodnikov, večjo specializacijo, večjo transparentnost, pa tudi boljši dostop ljudi do sodišč," je prepričana.

FOTO: Damjan Žibert

Kot eno največjih naložb je izpostavila gradnjo novega zapora v Dobrunjah, ki je po njenih besedah nujen korak k bolj humanemu, varnemu in sodobnemu izvrševanju kazni. Velik poudarek so namenili tudi digitalizaciji, izpostavila je, da bodo lahko kandidati z novim letom pravniški državni izpit opravljali tudi prek računalnika, na kar so dolgo čakali.

Fajon: Slovnija se je postavila na pravo stran zgodovine

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je medtem ponosna, da je Slovenija znova med državami, ki spoštujejo mednarodno pravo ter ki so zavezane mednarodnemu humanitarnemu pravu, zaščiti civilistov in miru.

Zadnja štiri leta so zaznamovali številni konflikti in katastrofe, slovenska zunanja politika pa je po njenih besedah delovala načelno, samozavestno, ambiciozno in verodostojno. Pri brutalni vojni v Gazi pa se je Slovenija po ministričinih besedah postavila na pravo stran zgodovine.

Dobra zunanja politika se, kot je še izpostavila Fajon, pozna tudi gospodarstvu, znanosti, inovacijah, na razvoju države.

Aktualna kohezijska politika

Tudi na področju kohezije gre Sloveniji po besedah ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandra Jevška zelo dobro, saj da se je "kohezijski stroj ogrel in je začel delati izjemno aktivno".

Dotaknil pa se je tudi zakona o skladnem regionalnem razvoju, ki ga pripravljajo na ministrstvu. Prepričan je, da ga bo vlada sprejela prihodnji teden, ko bodo podrobneje predstavili tudi vsebino.

Delo poslancev

Vodja poslanske skupine SD Meira Hot je strnila delo osmih poslancev SD v DZ in poudarila, da ne glede na njihovo število dokazujejo, da znajo biti "jasen, odločen in glasen zagovornik socialdemokratskih vrednot". Kot je dodala, ostajajo zavezani iskanju ravnotežja med razvojem gospodarstva, dostojnim plačilom za delavce ter neomajni zaščiti človekovih pravic.

Na volitve že pripravljeni

Han je prepričan, da bo stranka uspeh z zadnjih volitev spomladi izboljšala. "Jasno je, da imamo Socialni demokrati drugačne vrednote, drugačne poglede kot stranke na desni strani in da smo mi izbira za levosredinsko vlado," je komentiral morebitno povezovanje s strankami z desnega političnega pola.

Glede pogovorov s predsednikom stranke Prerod Vladimirjem Prebiličem pa je pojasnil, da je glede na rezultate javnomnenjskih anket ocenil, da bi lahko na volitvah skupaj naredili "malo več". "Žal je prišlo do tega, da gremo vsak svojo pot, verjetno se bomo srečali po volitvah," je dodal.

Na volitve so sicer v SD pripravljeni, je zagotovil. "Imamo končan program, ki ga bomo sprejemali januarja. Nismo projektna stranka, naše vrednote se ne spreminjajo," je poudaril in dodal, da se tudi ne bojijo prevzeti naslednje levosredinske vlade.

Mesec bo predlagal zvišanje minimalne plače na 1000 evrov neto

misterbin
18. 12. 2025 15.03
Kaj ste rešili v stranki ? Iz vaše stranke je bila Pipanova in potrošila 7,7 milijona € za Litijsko .
Odgovori
+1
1 0
deny-p
18. 12. 2025 15.01
Prva točka: Koliko dni do specialista...???🤣
Odgovori
+1
1 0
Groucho Marx
18. 12. 2025 14.59
Pravljičarji.
Odgovori
+1
2 1
Raul
18. 12. 2025 14.58
Ali niste že vsa leta dovolj škode naredili naši deželi...Slovenci pamet v roke,je povedal že Ivek Kramberger pa je imel prav....Če pride prebelič Slovenije ne bo več,ker kučko tako želi....
Odgovori
+3
5 2
konc
18. 12. 2025 14.58
Tile sodijo edino na politično smetišče. Fajonova sama je dovolj, da te stranke ne bo volil noben normalen človek.
Odgovori
+3
4 1
assassin911
18. 12. 2025 14.58
Kako pa kaj do specialista v 30 dneh? Te obljube pa nočete komentirat.
Odgovori
+3
4 1
KatiFafi
18. 12. 2025 14.57
Han je še najmanj užagan levičar. Ker kar se tiče Svobode in njenih poslank, te bi v normalnih državah bile v Gorejnskih toplicah v Begunjah.
Odgovori
+3
4 1
jurist
18. 12. 2025 14.54
SD bi bil brez teh njihovih Tanj, Dominik, Andrej itd. veliko bolj priljubljena in kvalitetna stranka. Pa ne mislim, da ženske sicer niso sposobne političarke, ampak te pri njih so pa žal med najmanj sposobnimi.
Odgovori
+3
3 0
but_the_ppl_are_retarded
18. 12. 2025 14.52
Nič za n€on☆€ije. Najprej za Slovence, državljane in občane...če pa še kaj ostane, pa lahko talajo.
Odgovori
+2
2 0
Samo.Jst
18. 12. 2025 14.51
Kakšne nebuloze... ne vem no. Nič drugega kot lepo zveneče fraze in prazne obljube. Od graniture do garniture in nič od niča, kvečjemu gremo na slabše. Pa ne me sedaj pajdašit z JJ in podobnimi, ker ti dinozavri, ki grejejo sedeže na Miklovšičei že od plebiscita dalje NE bodo naredili "preboja"! So imeli več kot dovolj možnosti in danes smo kjer smo. Zadnja garnitura pa... joj, sem imel ta rozastega pižamarja za samovšečnika, ampak je Golob postavil to letvico na še povsem drug nivo. Žalost... ena velika žalost. Naj pričnejo preštevati neveljavne glasove in upoštevati razočaranje ljudi, ki postajajo(mo) vedno bolj apatični.
Odgovori
+2
2 0
Kratki
18. 12. 2025 14.49
fajonka malo morgen😂😂
Odgovori
+5
6 1
but_the_ppl_are_retarded
18. 12. 2025 14.47
Na smetišče skupaj z SDS, svobodo, NSi...in vsemi, ki trobijo v vojni rog.
Odgovori
+0
3 3
Lenart Čaubi
18. 12. 2025 14.47
Najbolj produktiven poslanec iz SDja speči Johans Ž. si pa še zasluži en mandat v DZ.
Odgovori
+11
11 0
assassin911
18. 12. 2025 14.47
A ste zgradili zapor zase? Glede kako je opremljen bo že držalo.
Odgovori
+8
9 1
JApajaDAja
18. 12. 2025 14.45
bo narod povedal koga se "boji".....
Odgovori
+6
7 1
natas999
18. 12. 2025 14.44
še ni za bat da bi
Odgovori
+8
8 0
Morgoth
18. 12. 2025 14.43
Na smetišče z njimi!
Odgovori
+13
13 0
Uporabnik1884443
18. 12. 2025 14.39
Tile pa se nič ne bojijo prevzeti, toliko kolikor jih je bodo čisto izpraznili velenski in koperski bazen
Odgovori
+10
10 0
Vladna norost
18. 12. 2025 14.34
Litijska, SPIRIT...res imajo dobre možnosti da izboljšajo rezultat. Ampak ne v Sloveniji.
Odgovori
+13
13 0
Pajo_36
18. 12. 2025 14.33
SD in SDS ne. Tudi ne neoliberalcev in ad hoc strank. Niti farških NSi-jevcev, kjer Vrtovec se že klanja AmCham in korporacijam. Delavec je imel malo od tega. Culda, woulda, shoulda fore z desne ne kupim več. SD ste buržujski socialisti, oz. niti s. od socialistov. Za delavce ste naredili malo. Kradli ste nam leta, k smo delal kot f...preko študenstskih servisov, a let za v penzijo nnimamo, ker ste se tudi vi klanjali samo kapitalu iz zahoda. Edina socialdemokratska stranka je Levica. In edina reformna. Ostalo je vse kapital, kapital, kapital.... Dokler se pa desnica ne oddalji od osebkov, kot je Pavel Rupar in podobni, ki gledajo v spalnice državljanov, s tem, da jih ti državljani plačujejo, pa ne hvala. fuj !
Odgovori
-5
3 8
Samo.Jst
18. 12. 2025 14.45
Levica? Kaj pa je Lukec za luno naredil tako strahovito pozitivnega, da si zasluži takšnega slavospeva? Najboljše da voliš Socialiste in povzdigneš Kordeža na bolast.
Odgovori
+8
8 0
Pajo_36
18. 12. 2025 15.05
Kar imajo v rokah delajo reforme, ki jih noben prej ni naredil. Jaz res ne vem, a ne znate pogledat mal v Avstrijo, kako je tam? Vis tumbate o Hrvaški in Orbanlandu, k tam se cedita pa med in mleko, ja seveda ja ! Sem za približek avstrijskemu sistemu in ne hrvaškemu koruptivnemu !
Odgovori
0 0
