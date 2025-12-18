V SD pripravljeni na volitve: ne bojijo se prevzeti naslednje levosredinske vlade

Iztekajoči se mandat so po njegovih besedah zaznamovale zahtevne razmere. "Soočili smo se s krizami po svetu, pa tudi mi smo jo imeli v stranki. To smo rešili in pokazali, da znamo prevzeti odgovornost in hitro sprejemati prave odločitve," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povzel Han. Na področju gospodarstva je Slovenija po besedah predsednika stranke, ki je tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport, v aktualnem mandatu pritegnila več velikih investicij, med njimi je naštel Lek, nadaljnjo proizvodnjo avtomobilov v Revozu, Palfinger v Ormožu in širitev Palominih proizvodnih zmogljivosti.

Na volitve so sicer v SD pripravljeni, je zagotovil Han. FOTO: Bobo

"Vsaka taka investicija prispeva k višji produktivnosti, k novim zaposlitvam in dokazuje, da je Slovenija atraktivna destinacija za nekatera podjetja," je dejal. Na področju športa so izvedli 308 investicij v infrastrukturo, ki jih je država podprla s 70 milijoni evrov, skupaj z občinskimi sredstvi pa so vredne 243 milijone evrov. "Vsak nov, posodobljen športni objekt pomaga pri zdravju prebivalstva, pri aktivnosti in tudi pri iskanju novih talentov, na katere smo lahko tako ponosni," je poudaril. Vlaganja v gorske centre in naložbe v nastanitvene obrate pa so po Hanovi oceni pripeljala do novih rekordnih rezultatov na področju turizma.

Pravosodna ministricaizpostavila gradnjo zapora v Dobrunjah

Ministrica za pravosodje Andreja Kokalj je na svojem področju v tem mandatu izpostavila t. i. pravosodni četverček - zakon o sodiščih, zakon o sodnikih, novela zakona o sodnem svetu in novela zakona o državnem tožilstvu. "Gre za temeljno spremembo organizacije sodstva, ki bo zagotovila bolj enakomerno obremenitev sodnikov, večjo specializacijo, večjo transparentnost, pa tudi boljši dostop ljudi do sodišč," je prepričana.

Kot eno največjih naložb je ministrica izpostavila gradnjo novega zapora v Dobrunjah FOTO: Damjan Žibert

Kot eno največjih naložb je izpostavila gradnjo novega zapora v Dobrunjah, ki je po njenih besedah nujen korak k bolj humanemu, varnemu in sodobnemu izvrševanju kazni. Velik poudarek so namenili tudi digitalizaciji, izpostavila je, da bodo lahko kandidati z novim letom pravniški državni izpit opravljali tudi prek računalnika, na kar so dolgo čakali.

Fajon: Slovnija se je postavila na pravo stran zgodovine

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je medtem ponosna, da je Slovenija znova med državami, ki spoštujejo mednarodno pravo ter ki so zavezane mednarodnemu humanitarnemu pravu, zaščiti civilistov in miru. Zadnja štiri leta so zaznamovali številni konflikti in katastrofe, slovenska zunanja politika pa je po njenih besedah delovala načelno, samozavestno, ambiciozno in verodostojno. Pri brutalni vojni v Gazi pa se je Slovenija po ministričinih besedah postavila na pravo stran zgodovine. Dobra zunanja politika se, kot je še izpostavila Fajon, pozna tudi gospodarstvu, znanosti, inovacijah, na razvoju države.

Aktualna kohezijska politika

Tudi na področju kohezije gre Sloveniji po besedah ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandra Jevška zelo dobro, saj da se je "kohezijski stroj ogrel in je začel delati izjemno aktivno". Dotaknil pa se je tudi zakona o skladnem regionalnem razvoju, ki ga pripravljajo na ministrstvu. Prepričan je, da ga bo vlada sprejela prihodnji teden, ko bodo podrobneje predstavili tudi vsebino.

Delo poslancev

Vodja poslanske skupine SD Meira Hot je strnila delo osmih poslancev SD v DZ in poudarila, da ne glede na njihovo število dokazujejo, da znajo biti "jasen, odločen in glasen zagovornik socialdemokratskih vrednot". Kot je dodala, ostajajo zavezani iskanju ravnotežja med razvojem gospodarstva, dostojnim plačilom za delavce ter neomajni zaščiti človekovih pravic.

Na volitve že pripravljeni