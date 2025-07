V SD umikajo podporo predlogu zakona o psihoterapevtski dejavnosti

Kot so navedli v sporočilu za javnost, so v SD v procesu priprave zakona o psihoterapevtski dejavnosti ves čas zagovarjali njegovo temeljno poslanstvo, in sicer ureditev področja, ki je dolgo ostalo neregulirano, in zagotavljanje varnih, kakovostnih ter dostopnih psihoterapevtskih storitev za vse ljudi. "V času vse večjih duševnih stisk smo verjeli, da je tak zakon nujen," so zapisali.

Poudarili so, da zakon, ki naj bi urejal področje v javnem interesu, ne sme biti zasenčen s sumi konfliktov interesov ali osebnimi interesi posameznikov, zato ga v danih okoliščinah ne morejo več podpirati. Vztrajajo, da si področje duševnega zdravja zasluži transparentno, etično in strokovno ureditev, brez sence dvoma.

Psihiatrinja Mojca Zvezdana Dernovšek, ki je kot članica delovne skupine pripravljala zakon o psihoterapevtski dejavnosti, je namreč 26. junija postala dekanja nove fakultete za psihoterapijo, ki jo ustanavljajo na zasebni visokošolski ustanovi Nova univerza. Kot je v četrtek po seji vlade pojasnila Prevolnik Rupel, jo je Dernovšek o tem, da je postala dekanja, obvestila dan po ustanovni seji akademskega zbora in senata fakultete, torej 27. junija.