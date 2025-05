Han priznava: Referendumski izid je lahko streznitev leve sredine

Izpostavil je, da se nekaj manj kot 26-odstotne volilne udeležbe ne glede na rezultat nihče v politiki ne more veseliti, ne zmagovalci ne koalicija. "Vsa politika bi se morala vprašati, kaj pomenijo referendumi kot orodje neposredne demokracije in kaj smo sami naredili za to, da na primer znamo ljudem predstaviti zakon na način, da bi sami od sebe pristopili h glasovanju in izrazili svojo voljo," je dejal na novinarski konferenci. Opozoril je, da "demokracija ni nekaj, kar uporabljamo, ko nam na nek način ustreza, in ignoriramo, ko nam ne ustreza".

"Volitve čez eno leto bodo pokazale, kako dobro ali slabo je ta vlada delala"

Han tako ne vidi, da bi lahko zaradi referenduma prišlo do težav v koaliciji, saj se njihova vsebinska stališča o zakonu niso razlikovala, ampak v SD za razliko od drugih koalicijskih strank menijo, da kot demokratična stranka ne morejo pozivati k bojkotu referenduma. "Naredili smo to, kar je v demokratičnih razmerah normalno, da povabimo ljudi na odločanje," je pojasnil.

SDS je po Hanovih navedbah izkoristila referendum tudi zato, da bi zamajala temelje vlade. A Han je poudaril, da so na referendumu glasovali o zakonu o dodatku k pokojninam umetnikov, in ne o vladi. Po referendumu je po njegovem prepričanju predvsem priložnost za razmislek o ravnanju v prihodnje, ne pa za politično obračunavanje, kdo je glasoval in kdo ne.

Han nezadovoljen s podporo, ki jo kažejo ankete

Že v nedeljskem odzivu pa je predsednik SDS Janez Janša dejal, da koalicija na referendumu dobila dve klofuti. Prvo, ker je bil zakon zavrnjen in drugo, ker so pozvali k bojkotu, a so volilci dosegli kvorum. "Vsaka vlada bi po takšni dvojni klofuti sama odstopila. Dvomim sicer, da bo prišlo do tega premisleka, " je povedal Janša. Tudi predsednik NSi Matej Tonin je ocenil, da je rezultat začetek konca vlade Roberta Goloba.

Predsednik vlade Robert Golob je v nedeljo v prvem odzivu izpostavil, da se tri četrtine volilnih upravičencev referenduma ni udeležilo, kar je po njegovem mnjenju dokaz, da jih manipulacija in laži desnice niso prepričali. Podobno menijo tudi v Levici. Njihova koordinatorica Asta Vrečko trdi, da je bil referendum sklican z namenom diskreditacije vlade, kulture in umetnosti.

Arčon: Naše stališče je bilo, da to vprašanje ne sodi v referendum

"Nekateri vlečejo vzporednice tudi z glasovi, ki jih je opozicija, desnica dobila na zadnjih volitvah. Nekako sovpadajo tudi s tem, da se je njihovo volilno telo praktično v celoti udeležilo tega referenduma. Nekateri tudi pravijo, da je to vaja za prihajajoče volitve ali pa bodoče referendume, ki jih verjetno tudi snujejo, ki bodo seveda ponovno temeljili lažeh in manipulacijah," je še komentiral Arčon.

Podpredsednik Svobode Matej Arčon medtem ocenjuje, da izid referenduma za vladno koalicijo ne prinaša posledic, kljub temu, da v kampanji niso nastopali povsem enotno in je bila SD edina izmed vladnih strank, ki ni pozivala k bojkotu. "SD je samostojna politična stranka, odloča samostojno, naše bistveno stališče je bilo, da to vprašanje ne sodi na referendum in da gre za zavajanje volivk in volivcev in zapravljanje davkoplačevalskega denarja," je poudaril.

V zunajparlamentarnih strankah izpostavili slabosti na referendumu zavrnjenega zakona

Zeleni Slovenije so zadovoljni, da je "javnost prepoznala problematičnost predlaganega zakona in ga na referendumu zavrnila". "Od vsega začetka smo opozarjali, da zakon ne rešuje ključnih težav v kulturi - ne pomaga prekarcem, ne izboljšuje pogojev za delo in ne zmanjšuje političnega vpliva. Volivke in volivci so s svojim glasom sporočili, da si želijo bolj poštenih in sistemskih rešitev," so navedli v odzivu za STA.

Izid nedeljskega referenduma razumejo kot "opozorilo, da privilegiji za ozke skupine niso odgovor na resnične težave pokojninskega sistema ali kulturnega sektorja". Obenem izid razumejo tudi kot izraz nezaupnice vladi, ki je poskušala s pozivom k bojkotu preprečiti odločanje ljudi. "A ta poziv se je vrnil kot bumerang - volivke in volivci so pokazali, da demokracije ni mogoče ustaviti ali preslišati," so še dodali v stranki.

V NSD pa so za STA navedli, da svojega glasu proti niso vezali na zaupnico vladi. "Menimo, da je bil zakon sam po sebi slab in da so tudi državljani preko razgrnitve mnenj oz. same kampanje to spoznali," so pojasnili.

"'Nezaupnico' oz. kritiko pa izrekamo parlamentu, da je zakon, ki bi peljal v kulturniški elitizem prvorazrednih, sploh dobil zeleno luč," so izpostavili. Poslance so pozvali, naj "nehajo sedeti na okopih in se začnejo pogovarjati ter tvorno sodelovati".

V drugih zunajparlamentarnih strankah, organizatorkah referendumske kampanje, so se na izid referenduma odzvali že v nedeljo, v njem vidijo predvsem klic po družbeni pravičnosti in kritiko vladajoče politike.