V SDS bi olajšali registracijo in preglede mopedov

Od 1. maja 2017 je bila za vse lastnike t. i. mopedov, pri katerih nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4kW in končna hitrost ni večja kot 25 km/h, obvezna registracija. A kot smo že poročali ob uveljavitvi zakona, so nastale številne nepremostljive težave. Na družbenih omrežjih je takrat zaokrožil primer, ki je postal sinonim za težave lastnikov mopedov. Govori o pripetljaju Ljubljančana, ki je svojemu prijatelju pomagal registrirati star moped tomos "Laura", letnik 1969, ki ga je kupil na Bolhi. "Ker se je spremenil zakon in ga je treba po novem registrirati, se je po telefonu pozanimal, kako je v zvezi s pridobivanjem lastništva, ker seveda star moped nima več papirjev. Na drugi strani žice je dobil odgovor, da to sploh ni problem, če nima papirjev, in da za pridobitev lastništva (za kasnejšo registracijo) potrebuje le dve priči,"opisuje.

Prijatelja sta šla z njim, zapletov niso pričakovali. Dokler jih niso na tehničnem pregledu povprašali po letnicah rojstva: lastnik motorja 1958, priči pa 1961 in 1959. Odgovor jih je šokiral: "Gospod, vi niste dovolj stari, da bi bili lastnik, priče pa morajo biti 15 let starejše od lastnika," jim je odgovorila zaposlena. Najprej so mislili, da se šali, nato so ugotovili, da gre zares. Taka so pravila novega zakonika. Tisti, ki želi pridobiti lastninsko pravico nad vozilom, ki nima papirjev, mora:

- biti 18 let starejši od vozila,

- priči, ki ju pripelje s seboj, morata biti 15 let starejši od njega.

"V tem primeru mora biti kolega star 66 let. Midva (priči) pa 81 let. Naj grem v dom upokojencev po enega ateja ali kak ....?" se nekje na meji med smehom, zgražanjem in nejevero sprašuje avtor zapisa.

Država je takrat v osnovi sestavila zakon, ki je lastnikom mopedov v osnovi zapovedal enake omejitve in dolžnosti kot lastnikom motornih koles. V poslanski skupini so danes predstavili predlog zakona, ki številne omejitve odpravlja. Glavni razlog, kot sami navajajo, je "odprava nepremostljivih administrativnih ovir, ki jih je že tako preveč." Registracija mopedov bi bila tako lažja, saj bi bilo dokazovanje lastništva lažje in hitrejše. Vozilo, ki je bilo na ozemlju Republike Slovenije pred 1. majem 2017 in lastništvo ni sporno, se registrira brez težav, za nova vozila te obveznosti več ni. Tudi tehnični pregledi bi bili tako potrebni v roku petih let od registracije in nato na vsakih pet let.