V SDS in NSi nezadovoljni s Tomićevo kot vodjo odbora za kulturo

V poslanskih skupinah SDS in NSi ocenjujejo, da je predsednica odbora Violeta Tomić, sicer poslanka Levice, na julijski seji ob obravnavi napovedanih sprememb zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) večkrat kršila poslovnik DZ in etični kodeks poslancev.

Na predsednika DZ Igorja Zorčičase je s pisnim protestom že pred dobrim mesecem, kmalu po nujni seji odbora, obrnil vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec. Predsednika DZ je v dopisu zaprosil, da ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi in zagotovi korektno vodenje odbora za kulturo, obenem pa tudi predlagal, da vodenje odbora prevzame nekdo drug, ki bo spoštoval poslovnik DZ in etični kodeks.

Predlogu so se sedaj pridružili v NSi, ki so s protestom predsedniku DZ čakali do priprave magnetograma seje, s katerim so želeli podkrepiti svoje navedbe. Vodja poslancev NSi Jožef Horvat v dopisu Zorčiča opozarja na večkratne kršitve Tomićeve pri vodenju seje, pa tudi na žaljenje in poniževanje poslancev.

Po oceni SDS in NSi je Tomićeva kršila več členov poslovnika DZ, med drugim določilo, da poslancu, ki želi govoriti o uporabi poslovnika, predsedujoči da besedo takoj, ko jo zahteva. V poslanskih skupinah so opozorili še, da je na julijski nujni seji s poslanko NSi Tadejo Šuštar komunicirala neprimerno in poniževalno ter žaljivo izpostavila njeno mladost, politično pripadnost in versko prepričanje.

Očitajo ji tudi, da med vabljene goste kljub predlogu ni uvrstila urednika spletnega portala Bojana Požarja in direktorja Nove24TVBorisa Tomašiča, čeprav so jo poslanci na to večkrat opozorili s postopkovnimi predlogi in s korektnim navajanjem ustreznih členov poslovnika. Prav tako ni želela, da se o postopkovnem predlogu glasuje.