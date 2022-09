V SDS napovedali interpelacijo notranje ministrice Tatjane Bobnar

Podrobnosti bo na novinarski konferenci predstavil poslanec SDS Branko Grims, je pa jasno, da je glavni kamen spotike migracijska politika nove vlade, ki odstranjuje žico z južne meje. Na MNZ-ju pojasnujejo, da so migracije del realnosti in da jih ograje ne morejo ustaviti, Bobnarjeva pa je pred časom ocenila, da je Slovenija varna država. V SDS so medtem prepričani, da so nezakoniti prehodi meje eden največjih varnostnih problemov Slovenije.

Med možnimi razlogi za interpelacijo bi lahko bil tudi dopis, s katerim je ministrstvo za notranje zadeve zaprosilo upravne enote, nekatere zavode in diplomatsko-konzularna predstavništva, naj na opaznem mestu objavijo naslov, na katerega volivci lahko pošiljajo podpise podpore h kandidaturi nekaterim kandidatom za predsedniške volitve. Kot prvo so to storili za Natašo Pirc Musar, nato pa na zaprosilo tudi za nekatere druge napovedane kandidate.

V SDS iz tega razloga sicer pripravljajo tudi interpelacijo ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon, menijo namreč, da gre za zlorabo diplomatskega komunikacijskega sistema.

Prvak opozicijske SDS Janez Janša pa je pred dnevi ocenil, da je vladna odločitev za odpoved pogodbe o nakupu osemkolesnih oklepnikov tipa boxer "zrela za interpelacijo" ministra za obrambo Marjana Šarca. "Gre za neposredno ogrožanje nacionalne varnosti in žepov davkoplačevalcev," je tvitnil.

Iz stranke so v minulih dneh prihajali tudi namigi o možni interpelaciji ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana.