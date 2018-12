SDS: Zoper Šarca pripravljamo predlog ustavne obtožbe

V poslanski skupini SDS so potrdili, da skupaj z NSi in SNS pripravljajo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vladeMarjana Šarca, in sicer zaradi nepripravljenosti vlade za uresničitev ustavne odločbe glede financiranja zasebnega šolstva. Predlog ustavne obtožbe naj bi predstavili in vložili v torek.