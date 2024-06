V SDS pričakujejo izvolitev treh poslancev

Trenutno ima SDS v Evropskem parlamentu Romano Tomc, ki je bila tokrat nosilka liste, in Milana Zvera. Poleg njiju so bili na listi še: Aleš Hojs, Franc Breznik, Branko Grims, Franc Kangler, Alenka Forte, Karin Planinšek in Zala Tomašič.

Tomčeva je ob prihodu v štab stranke dejala, da je optimistična in v pričakovanju dobrega rezultata. Rezultate po EU, ki nakazujejo na vzpon strank na skrajni desni, je komentirala z besedami, da so evropski volivci skrajni levici rekli ne. "Veseli me, da so naši kolegi v drugih državah dosegli dober rezultat in da ga bomo takega dosegli tudi v Sloveniji."

Hojs je pred razglasitvijo uradnih rezultatov dejal, da so se med kampanjo trudili, zato upa, da bodo volivci to prepoznali. "Sicer pa, tako kot vedno pravimo, volivci imajo vedno prav."

Volilna udeležba na evropskih volitvah bo, kot kaže, najvišja doslej. "Klasičen trik slovenske levice. Namesto, da bi se pogovarjali o evropskih temah, so na volišče zvolili tiste, ki naj bi glasovali o konoplji, samomoru, oziroma pomoči pri samomoru," po njegovem mnenju so referendumi volivce odvrnili od zanimanja za evropske teme.

V Franciji in Nemčiji so zmagale desne stranke. "Hvala bogu se bo Evropa obrnila v desno, ne glede na to, kaj bomo izvolili v Sloveniji in to je prava pot, ki so ji Evropa zasluži," je rezultate v ostalih članicah komentiral Hojs.

V štab stranke, kjer dogajanje spremljata naša novinarja Metka Majer in Mirko Vorkapić, so prišli tudi ostali poslanci stranke, med njimi Žan Mahnič in Andrej Kosi, ki je dejal, da je med kampanjo primanjkovalo razprave, saj da so bili referendumi razpisani tik pred zdajci.