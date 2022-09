V SDS pripravili interpelacijo notranje ministrice Tatjane Bobnar

SDS je po napovedi več interpelacij kot prvo pripravila interpelacijo o delu in odgovornosti ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar. Očitke so strnili v štiri točke.

Interpelacijo najprej vlagajo zaradi "očitne zlorabe funkcije, zavajanja javnosti v zvezi z ilegalnimi migracijami ter odstranitvijo zaščitne ograje na južni meji Slovenije in varnostnimi ter političnimi posledicami odstranitve zaščitne ograje, nedoslednega izvajanja zakonov, samovolje, malomarnega opravljanja dela, opustitve dolžnostnih ravnanj ter drugih dejanj in stališč ministrice pri izvrševanju politične funkcije, ki imajo za posledico izgubljeno zaupanje v funkcijo ministrice".

Migracijska politika kot kamen spotike

Poslanec SDS Branko Grims je ob tem med drugim dejal, da je policija do konca avgusta obravnavala že 13 odstotkov več nezakonitih prehodov meje kot lani v celem letu. Skoraj štirikratno pa naj bi bilo povečanje izraženih namer za oddajo prošnje za mednarodno zaščito. "Slovenija postaja ciljna država nezakonitih migrantov," je prepričan Grims.

Po njegovih besedah so se ograje po Evropi izkazale za učinkovito orodje za varovanje meje. Policija pa je najprej dolžna preprečit nezakonite vstope v državo. Bobnarjevi šteje v slabo tudi, da se ukvarja z integracijo migrantov po principu multikulturalizma, ki mu v SDS nasprotujejo. Begunce pa da enači z migranti, s tem pa da zavaja javnost.

V drugi točki ji očitajo še opustitev dolžnostnega ravnanja priprave strokovnih podlag pred začetkom odstranjevanja zaščitne ograje na južni meji Slovenije ter zavajanja javnosti v zvezi s tem.

Na MNZ-ju pa pojasnujejo, da so migracije del realnosti in da jih ograje ne morejo ustaviti, Bobnarjeva pa je pred časom ocenila, da je Slovenija varna država.

Afera Fotopub in dopis v zvezi z volitvami

Opustitev dolžnostnega ravnanja in zavajanje javnosti ministrici v SDS očitajo tudi v zvezi z "zbiranjem informacij in zaščito dokaznega gradiva v zvezi z indici posilstev in mučenja ter drugih oblik spolne zlorabe mladoletnic in odraslih oseb ob dogajanju, povezanem s skupino zbranih okoli Fotopuba". Prepričan je, da bi morala policija na informacije, objavljene na družbenih omrežjih, odreagirati drugače, kot je.

V četrti točki pa ji očitajo še dejanja v zvezi z volitvami, ki imajo za posledico očitno neenakost pred zakonom. Gre za dopis, s katerim je ministrstvo za notranje zadeve zaprosilo upravne enote, nekatere zavode in diplomatsko-konzularna predstavništva, naj na opaznem mestu objavijo naslov, na katerega volivci lahko pošiljajo podpise podpore h kandidaturi nekaterim kandidatom za predsedniške volitve. Kot prvo so to storili za Natašo Pirc Musar, ki je bila prva, ki je zaprosila za to, nato pa na zaprosilo tudi za nekatere druge napovedane kandidate.

A v SDS menijo, da bi moralo ministrstvo posredovati naslovnikom dopisa ministrstva naslove vseh kandidatov in to hkrati ter takoj na začetku zbiranja. Ali pa bi se moralo takega dejanja vzdržati. Grims ob tem ne enači postopkov, povezanih z zbiranjem podpisov za sprožitev referenduma s postopki vlaganja kandidatur na volitvah.

Bodo sledile še druge interpelacije?

V SDS sicer zaradi dopisa v zvezi z volitvami pripravljajo tudi interpelacijo ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon, menijo namreč, da gre za zlorabo diplomatskega komunikacijskega sistema.

Prvak opozicijske SDS Janez Janša pa je pred dnevi ocenil, da je vladna odločitev za odpoved pogodbe o nakupu osemkolesnih oklepnikov tipa boxer "zrela za interpelacijo" ministra za obrambo Marjana Šarca. "Gre za neposredno ogrožanje nacionalne varnosti in žepov davkoplačevalcev," je tvitnil.

Iz stranke so v minulih dneh prihajali tudi namigi o možni interpelaciji ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana.