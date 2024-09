V SDS pripravljajo kazensko ovadbo zoper predsednico DZ

S svojo odločitvijo je predsednica DZ pri opoziciji naletela na burne odzive, med drugim so ji očitali onemogočenje dela opozicije ter kršenje poslovnika DZ in ustave, ki določata, da mora predsednik DZ sklicati izredno sejo, če to zahteva najmanj četrtina poslancev ali predsednik republike. Kljub temu so predlagatelji minuli teden pripravili čistopis zahteve. Predsednica DZ pa je sporočila, da bo tega vnovič poslala v pregled zakonodajno-pravni službi, zatem pa bo jasno, ali so izpolnjeni pogoji za sklic seje DZ.

Zakonodajno-pravno služba je namreč med drugim opozorila, da se zahteva za novo parlamentarno preiskavo delno prekriva z že ustanovljeno in delujočo preiskovalno komisijo DZ o ugotavljanju domnevnih zlorab pri poslovanju družb Gen-I in Star Solar ter financiranju Gibanja Svoboda.

V SDS so konec minulega meseca zahtevali še sklic izredne seje DZ s to točko dnevnega reda. Slednjo je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič zavrnila. Pri tem se je sklicevala na mnenje zakonodajno-pravne službe DZ in vztrajala, da ima zahteva za odreditev preiskave takšne nepravilnosti, da jih je nujno odpraviti.

Opozicijski SDS in NSi sta sredi julija vložili zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave nove parlamentarne preiskovalne komisije o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja zaradi ogrožanja energetske neodvisnosti Slovenije.

V opoziciji so sicer že minuli teden Klakočar Zupančičevi očitali, da preprečuje ustanovitev parlamentarne preiskave, ker da želi zaščititi premierja in predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba, nekdanjega prvega moža Gen-I. V SDS so ob tem napovedali tudi, da se bodo na današnjem posvetu poslanske skupine pogovorili o nadaljnjih korakih, med drugim o možnih pravnih in političnih sredstvih.

"Tole ravnanje predsednice državnega zbora je zrelo za kazensko ovadbo. Ki se bo slej ko prej procesirala," je minuli teden na družbenem omrežju X zapisal prvak SDS Janez Janša.

Kot kaže, so se na današnjem posvetu, na katerem so sicer razpravljali o delu poslanske skupine jeseni, odločili, da zoper predsednico DZ vložijo kazensko ovadbo. To naj bi po neuradnih informacijah STA storili do konca tedna. Klakočar Zupančičeva je sicer že minuli teden dejala, da se kazenske ovadbe ne boji in da naj v SDS "izkoristijo pravna sredstva, za katera menijo, da jih imajo na voljo". Obenem je opozorila, da je tudi kriva ovadba kaznivo dejanje.