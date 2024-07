V SDS Stojmenovi Duh znova očitajo nevestno delo in zavajanje javnosti

Tretja stvar, zaradi katere so se odločili za interpelacijo ministrice, je poročilo Evropske komisije o stanju digitalnega desetletja za leto 2024. To je po besedah poslanca SDS pokazalo, da je Slovenija na samo dveh področjih izboljšala stanje, na vseh ostalih področjih pa je nazadovala.

Druga zadeva je poročilo javne Agencije RS za varstvo konkurence (AVK), ki štiri podjetja - Lancom, Unistar, Gambit Trade in Acord-92 - sumi nedovoljenega dogovarjanja o cenah in usklajenega ravnanja pri oddaji ponudb.

Kot je na novinarski konferenci spomnil poslanec SDS Tomaž Lisec , je računsko sodišče, ki je pod drobnogled vzelo nakup 13.000 računalnikov za 6,5 milijona evrov, ugotovilo, da ministrstvo za digitalno preobrazbo ni opravilo predhodne opredelitve dejanskih potreb in zato ni moglo ustrezno opredeliti tehničnih lastnosti teh računalnikov. Po mnenju računskega sodišča nakup ni bil opravljen v skladu z načeli učinkovitosti in gospodarnosti.

Za vnovično vložitev interpelacije o delu in odgovornosti ministrice Emilije Stojmenove Duh so se v poslanski skupini SDS odločili na podlagi petih novih dejstev.

Za vložitev interpelacije so se v največji opozicijski stranki odločili tudi zaradi domnevnega mobinga in šikaniranja zaposlenih na ministrstvu za digitalno preobrazbo ter številnih odhodov tamkajšnjih zaposlenih. Ministrica se je po poslančevih besedah obenem hvalila z odprtjem pisarne ministrstva v Mariboru o kateri pa "ni ne duha, ne sluha".

Interpelacijo so vložili tudi zaradi kritik na račun kampanje za boj proti medvrstniškemu nasilju in sovražnemu govoru Premisli, nato stisni, ki jo je ministrstvo začelo marca letos. Po mnenju strokovnjakov bi lahko vsebina na plakatih v okviru kampanje imela nasprotni učinek od želenega, zato so na ministrstvo naslovili pismo, v katerem so ga pozvali k umiku plakatov.

"Projekt Premisli, nato stisni kaže na to, da ministrica nima niti občutka za digitalno preobrazbo, kaj šele želje po nekih digitalnih razvojnih usmeritvah," je bil kritičen Lisec.

Ministrici v interpelaciji očitajo sum storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi, oškodovanje davkoplačevalcev zaradi neučinkovitega in negospodarnega nakupa 13.000 prenosnih računalnikov, sumijo jo tudi zavajanja javnosti v zvezi z njenim ravnanjem pri omenjenem nakupu, neuresničevanje njenih obljub za zagotovitev politične stabilnosti ter sum opustitve dolžnega ravnanja v skladu z zakonom o vladi.