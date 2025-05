Janša o 'dvojni klofuti' vladni koaliciji, Vrečko o preštevanju desnih volivcev

"Vsaka vlada bi po takšni dvojni klofuti sama odstopila. Dvomim sicer, da bo prišlo do tega premisleka," je rezultate referenduma komentiral Janez Janša. Premier Robert Golob je sporočil, da se tri četrtine volilnih upravičencev ni odzvalo na klic desnice, tistih, ki so zakonu nasprotovali, pa ni niti za četrtino. Ministrica Vrečko pravi, da o odstopu ne razmišlja. "Referendum je bil namenjen preštevanju glasov desnici, poziv k bojkotu ni bil napaka," je prepričana. Po besedah predsednika NSi Mateja Tonina je rezultat začetek konca vlade Roberta Goloba.

Volivci so na današnjem referendumu zavrnili zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Proti zakonu je namreč glasovalo več kot 92 odstotkov volivcev, hkrati pa je nasprotnikom uspelo doseči tudi kvorum za zavrnitev zakona.

Janša: Vsaka vlada bi po takšni dvojni klofuti sama odstopila

Ko je bilo jasno, da je zavrnitveni kvorum na referendumu dosežen, se je iz najvišjega nadstropja stavbe na Trstenjakovi, kjer domuje SDS, slišalo vzklike veselja. "Danes je Slovenija naredila velik korak k temu, da si Slovenci ukradeno državo vzamemo nazaj," je v prvi izjavi po uspehu na referendumu povedal prvak SDS Janez Janša. Po njegovih besedah je rezultat zmaga razuma in "tistega dela volilnega telesa v Sloveniji, ki se zaveda, da se država v času mandata sedanje koalicije giblje v napačno smer".

Janša meni, da je vladna koalicija na današnjem glasovanju dobila dve klofuti. Prvo, ker je bil zavrnjen "sramoten zakon, s katerim se je želelo neupravičene privilegije dodeliti zgolj peščici na podlagi odločanja nekega političnega telesa", drugo klofuto pa predstavnikom izvršilne oblasti, ki so pozivali k bojkotu. Po njegovih besedah se je prvič v zgodovini samostojne Slovenije zgodilo, da so tisti, ki so v koalicijsko pogodbo zapisali, da bodo spodbujali udeležbo na volitvah in referendumih, volivce pozivali k bojkotu. "Računali so na to, da bo sicer zelo visok kvorum za veljavnost referenduma težko dosežen, vendar je bil ne samo dosežen, bil je oziroma bo močno presežen. Več kot 400.000 slovenskih volivk in volivcev so glasovali za razum," je poudaril. "Vsaka vlada bi po takšni dvojni klofuti sama odstopila. Dvomim sicer, da bo prišlo do tega premisleka," je povedal Janša. Ob tem je dodal, da je v rokah slovenskega volilnega telesa, da na "takšno reakcijo oziroma nereakcijo odgovori na naslednjih volitvah, ki bodo v vsakem primeru prej kot v roku enega leta".

Po Janševih besedah bodo vztrajali tudi pri predlogu, da se odpravi obstoječi zakon o dodatkih k pokojninam umetnikov. Zavrnil je trditve, da eno leto po referendumu ni možno sprejeti nobenega zakona, ki obravnava enako temo.

Potrdil je, da bo SDS do volitev stopnjevala pritisk, "da se upravljanje z državo obrne v prihodnost in ne v preteklost". Janša se je zahvalil vsem, ki so se udeležili referenduma, tudi tistim, ki so glasovali za zakon. Zahvalil se je tudi predsednici republike Nataši Pirc Musar, nekdanjemu predsedniku Borutu Pahorju in drugim nosilcem državnih funkcij, ki so kljub pozivom k bojkotu šli na referendum in "vsaj delno ohranili čast sedanje slovenske oblastne strukture". Spomnil je, da je prišlo tudi v koaliciji do nekoliko različnega pristopa, saj stranka SD ni pozivala k bojkotu. "Se pravi, da nekaj vsaj približno zdravega razuma, kar se tiče temeljnih osnov demokracije, obstaja tudi v levem spektru slovenske politike," je dodal. Oceno koalicije, da je referendumski izid vseeno uspeh, ker je 75 odstotkov volilnega telesa ostalo doma, je Janša komentiral, da bi po tej logiki v SDS lahko razglasili zmago na zadnjih državnozborskih volitvah, ker bi k rezultatu šteli tudi tiste, ki niso glasovali za Svobodo in so ostali doma. "Takšno tolmačenje volilnih rezultatov ali referendumskih rezultatov je skregano z vsako logiko," je ocenil.

icon-expand FOTO: Bobo

Janez Janša

Poslanec SDS Zvonko Černač je dejal, da rezultati kažejo, da je bil dosežen kvorum in zakon plebiscitarno zavrnjen tudi z glasovi vladajoče koalicije. "Kar pomeni, da je bila koaliciji s plebiscitarnim glasom proti na nek način izrečena nezaupnica," je povedal.

Vrečko na vprašanje o odstopu: Nikakor!

Koordinatorica Levice Asta Vrečko pa je v prvem odzivu na rezultate referenduma dejala, da je bil referendum namenjen preštevanju glasov na desnici. Prepričana je, da poziv dela koalicije k bojkotu ni bila napaka. Koalicija sicer ostaja enotna, napoveduje. Poudarila je, da je stranka SDS porabila več kot šest milijonov evrov davkoplačevalskega denarja za to, da je "zmobilizirala svojo bazo in se preštela". "Samo za to gre, mimogrede pa je še malo popljuvala umetnike, kulturnike, stranko Levico in vlado".. Referendum je bil po njenem mnenju sklican z namenom diskreditacije vlade, kulture in umetnosti. Takšnih referendumov ne bi smelo biti. Prepričana je tudi, da manever SDS ni bil uspešen, da torej rezultat referenduma ni "ne" obstoječi oblasti. Kulturnikov nima nihče pravice poniževati, kot jih je stranka SDS, je bila kritična Vrečko, tudi kulturna ministrica. "Vi ste pomemben del družbe, soustvarjate našo državo in ste eden izmed stebrov razvojno naravnanih naše družbe. Tako bo tudi ostalo," je obljubila Vrečko. "Velika večina zelo ceni vaše delo, in to so vsi tisti, ki so ostali doma," je dodala.

Menila je, da je SDS že začela kampanjo pred državnozborskimi volitvami naslednje leto, za katere je ocenila, da bodo redne. Izkazalo se je, je dejala, da ima SDS podporo okoli 20 odstotkov. Želi si, da se predvolilni obračun ne bi spet bil na hrbtih najšibkejših, na hrbtih umetnosti in dela umetnikov. Glede politične odgovornosti je dejala, da jo je izpolnila s tem, ko so pripravili sedanji zakon, k čemur jo je pozivalo računsko sodišče in drugi. "Svoje sem naredila, zavrnila pa ga je desnica z vsemi lažmi, podtikanji in manipulacijami," je poudarila. Zahvalila se je vsem volivcem, ki "v tej farsi SDS niso sodelovali", in vsem, ki so zakon podprli. Spomnila je, da po zavrnitvi zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti velja različica zakona iz leta 1974. Dodala je, da mora SDS "nositi odgovornost, zakaj ne bomo imeli sodobnega zakona, h kateremu pozivajo državni organi". Navedla je, da ima v primeru prošenj kulturnikov glede dodatkov pravico odločati po starem zakonu. Zaradi priprave zakona dosedanjih prošenj še niso obravnavali na vladi. Na vprašanje, ali bo zdaj odstopila, pa: "Nikakor."

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

V štabu Levice po referendumu

Golob: Desnica s svojimi lažmi in manipulacijami ni prepričala večine

Premier Robert Golob je v prvem odzivu dejal, da se tri četrtine volilnih upravičencev ni odzvalo na klic desnice, tistih, ki so zakonu nasprotovali, pa ni niti za četrtino. "S svojimi lažmi in manipulacijami desnica večine ni prepričala," je ocenil. "Ta referendum v resnici ni nič drugega kot interno preštevanje desnice za skoraj sedem milijonov javnega denarja," je navedel. Poslanka Svobode Sara Žibrat je povedala, da je 11. maj dan, ko se je desnica preštevala za sedem milijonov evrov davkoplačevalskega denarja. "Mi rezultat vidimo kot uspešen poziv k bojkotu. Večina, kar 75 odstotkov ljudi, je spregledala to igro in podprla vlado na način, da je ostala doma in da ni bilo ideološkega kulturnega boja na plečih slovenske kulture. Seveda to pomeni, da bomo zares odločali o tem, v kakšni državi želimo živeti, šele ob rednih volitvah. In takrat bo jasno, kaj si državljani dejansko mislijo o tem. Mi srčno upamo, da bo ta rezultat tudi umiril stranko SDS in da ne bomo imeli podobnih referendumov tudi v nadaljevanju mandata, ker je sedaj pač jasno, kakšen je njihov doseg, medtem ko večina državljanov na to igro ne pristaja."

Poslanec Svobode Dean Premik pa je prve rezultate referenduma pospremil z besedami, da ne bodo spremenili ničesar. Dodatki se bodo izplačevali bodisi po novem bodisi po starem zakonu, je dejal v izjavi v štabu za Televizijo Slovenija. V odzivu se je najprej zahvalil vsem volivcem in volivkam, ki so prisluhnili pozivu Svobode in se niso "udeležili tega nepotrebnega referenduma", nato pa tudi tistim, ki so glasovali za zakon. Ob tem se je obregnil ob pozive predlagateljev na volišča tudi med volilnim molkom, da bi dosegli zavrnitveni kvorum. "Ne pričakujem ničesar, ker že ves čas poudarjamo, da se bodo dodatki izplačevali po novem ali starem zakonu iz leta 1974, kakršen koli bo rezultat na tem referendumu," pa je dejal poslanec glede visokega nasprotovanja zakonu tistih, ki so se referenduma udeležili.

Tonin: Začetek konca vlade Roberta Goloba

Predsednik NSi Matej Tonin je ob referendumski zavrnitvi zakona o dodatkih k pokojninam dejal, da je demokracija zmagala nad bojkotom, h kateremu so pozivali v vladnih vrstah. Rezultat pa je po njegovi oceni tudi začetek konca vlade Roberta Goloba. Tonin se je v izjavi za medije po znanih rezultatih današnjega referendumskega glasovanja zahvalil vsem državljanom, ki so se na lepo majsko nedeljo podali na volišča in s tem pokazali, da jim Slovenija še vedno nekaj pomeni. "Danes lahko slavimo zmago," je prepričan. Po njegovem mnenju je namreč demokracija zmagala nad bojkotom, k čemur so pozivali v Gibanju Svoboda in Levici, kar je "jasno in najbolj čisto sporočilo, pomembno zlasti za razvoj naše republike v prihodnosti". Demokracija je namreč tisto, na kar je treba staviti, je prepričan Tonin. Sporočilo današnjega referendumskega glasovanja pa je po njegovem tudi to, da je nastopil začetek konca aktualne vlade. "Od tu dalje bo vse lažje, zmaga desnosredinske vlade je mogoča, spremembe so mogoče, stvari se bodo začele spreminjati. Ta rezultat je vsem v desnosredinskem bloku vlil veliko upanja," je zatrdil prvak NSi. Tako meni, da rezultat kaže, da so zmage mogoče, če se osredotočijo na stvari, ki jih povezujejo. "Mislim, da je to tudi model za prihodnost. Naj se ne grizemo na vseh malih razlikah, nepomembnih stvareh, ampak se dajmo osredotočiti na tisto, kar je res bistveno, na tisto, kar nas povezuje, to pa je, da bo na naslednjih parlamentarnih volitvah prišlo do zamenjave Golobove vlade," je ocenil. Sam bi pričakoval tudi odstop ministrice za kulturo Aste Vrečko. Četudi meni, da je na tem mestu odgovornost predsednika vlade večja, pa predsednik NSi pravi, da ni tako naiven, da bi verjel, da bil premier sposoben prevzeti politično odgovornost in odstopiti. "Najverjetneje bo iskal druge argumente, zakaj se je to danes tako zgodilo. Mislim pa, da je zaušnica volivcev jasna, da bojkot ni bil sprejet in da so se ljudje odločili za demokracijo," je sklenil Tonin.

Demokrati: Vladni fiasko, ki mu mora slediti odstop ministrice