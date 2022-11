V SDS v ocenah izidov referendumov ocenili, da so bili volivci zavedeni

Zahvalil se je vsem, ki so odšli na referendum, še posebej pa tistim, ki so glasovali proti trem zakonom in za to, "da bi bila Slovenija bogatejša, uspešnejša, pluralna in da bi imeli pravice iz trajnostne oskrbe". V takih razmerah se moramo po njegovih besedah vprašati, kakšne so razmere v Sloveniji, da se je "namesto o vsebini uspelo prek medijev kanalizirati razpravo v ideologijo in osebne predsodke, kdo je za tega in kdo je za onega, namesto da bi se ljudje odločali, kaj je zanje bolje, kaj je bolje za njihovo denarnico".

Volivci so danes odločali, ali naj se uveljavijo spremembe Zakona o Vladi RS, spremembe Zakona o dolgotrajni oskrbi in novela Zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), kot jih je sprejel državni zbor. Slednji sicer ne govori o prispevku za RTV, pač pa o drugačnem upravljanju RTVS.

S podpisi volivcev podprto zahtevo za razpis referendumov je vložila stranka SDS. Zakon je na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev bi moralo tokrat proti uveljavitvi vsakega izmed zakonov glasovati 338.869 volivcev, kar pa se po neuradnih izidih ni zgodilo.

Delni neuradni izidi po polovici preštetih glasovnicah kažejo, da so volivci na referendumih vse tri zakone potrdili z večinskim glasovanjem za.