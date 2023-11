'V seks industriji je več denarja kot v Hollywoodu'

Celjsko sejmišče je najbrž najbolj znano po mednarodnem obrtnem sejmu, najstarejša obrt na svetu pa ima sejem zase. In če boste na obrtniškem sejmu videli predvsem razstavljavce, je na Sloverotiki več praktičnih prikazov novosti v industriji, ki se zdi preprosta, a ni.

"Dejali ste, da je ta poklic prekrasen, ampak je tudi precej trdega dela. Če greš na to pot, moraš biti prepričan vase, moraš vedeti, kaj delaš," je poudaril Mr. Riddle, eden izmed artistov na sejmu. Mr. Riddle je trenutno edini slovenski porno igralec, in sicer bolj iz strasti kot pa denarja, pravi sam. Na sejmu je prvič nastopal v živo in soigralka je njegovo uganko razvozlala v pičlih nekaj minutah.

Bistveno bolje od svojega dela živi evropska prvakinja v seksu, Hrvatica Sweet Mary, ki pravi, da je ta naslov osvojila z razlogom. Z osvojitvijo naslova je dobila 1000 naročnikov na strani Onlyfans in pravi, da s tem zasluži približno 10 hrvaških povprečnih plač, kar bi bilo 10 tisočakov mesečno.

"Po podatkih, ki smo jih prejeli od razstavljavca, smo videli, da je v seks industriji več denarja kot v Hollywoodu," je pojasnila Špela Peras Podpečan, vodja projekta. Posebej strmo rast prihodkov je industrija zabeležila v covidnih letih, kar pa so, kot komentira Lucija Burgar iz Sveta užitka, občutili tudi prodajalci erotičnih pripomočkov. "Ljudje so bili doma ter niso vedeli, kaj bi delali sami s sabo, in so začeli malce bolj eksperimentirati v postelji," je dejala.

Obiskanost erotičnih vsebin na spletu je v času pandemije porastla do 40 odstotkov. "V prvi vrsti ne razmišljam o denarju," je bila skromna Helena Valentine, ena vidnejših artistk festivala, ki je že v nekakšni porno upokojitvi. Nastopa le še v živo, saj pravi, da gre pri erotiki predvsem za iskanje novih izkušenj. In teh na celjskem sejmu res ne manjka.