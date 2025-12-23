V Šempasu našli v tujini ukradeno vozilo

Policisti PU Nova Gorica so 12. decembra v zgodnjih jutranjih urah, na počivališču ob hitri cesti H4 v Šempasu ustavili 36-letnega madžarskega voznika osebnega avtomobila znamke Toyota RAV 4 z nameščenimi italijanskimi registrskimi tablicami, za katere je obstajal sum, da so ponarejene.

V nadaljevanju postopka so ugotovili, da je 36-letni voznik iz Madžarske policistom na vpogled izročil ponarejeno prometno dovoljenje Italijanske republike. Hkrati je navedeni madžarski državljan osumljen, da je uporabljal in hranil osebni avtomobil znamke Toyota, za katerega je vedel, da je bil pridobljen s kaznivim dejanjem, po prvih ocenah vredno približno 40.000 evrov. V omenjenem primeru je šlo za vozilo s prirejenimi identifikacijskimi oznakami, medtem ko se je originalno vozilo nahajalo pri lastniku v sosednji Italiji.

Policisti so osebno vozilo in ponarejene dokumente zasegli, 36-letnega državljana Madžarske pa bodo kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja dveh kaznivih dejanj, in sicer ponarejanja listin in suma kaznivega dejanja prikrivanja. Glede obravnavanega primera so policisti obvestili tudi pristojne pravosodne organe, preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici.