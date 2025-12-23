Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

V Šempasu našli v tujini ukradeno vozilo

Nova Gorica , 23. 12. 2025 13.44 pred 40 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.K.
Ukradeno vozilo

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so pred nekaj dnevi na počivališču hitre ceste H4 v Šempasu v smeri Ljubljane odkrili v tujini ukradeno osebno vozilo.

Policisti PU Nova Gorica so 12. decembra v zgodnjih jutranjih urah, na počivališču ob hitri cesti H4 v Šempasu ustavili 36-letnega madžarskega voznika osebnega avtomobila znamke Toyota RAV 4 z nameščenimi italijanskimi registrskimi tablicami, za katere je obstajal sum, da so ponarejene. 

V nadaljevanju postopka so ugotovili, da je 36-letni voznik iz Madžarske policistom na vpogled izročil ponarejeno prometno dovoljenje Italijanske republike. Hkrati je navedeni madžarski državljan osumljen, da je uporabljal in hranil osebni avtomobil znamke Toyota, za katerega je vedel, da je bil pridobljen s kaznivim dejanjem, po prvih ocenah vredno približno 40.000 evrov. V omenjenem primeru je šlo za vozilo s prirejenimi identifikacijskimi oznakami, medtem ko se je originalno vozilo nahajalo pri lastniku v sosednji Italiji.

Policisti so osebno vozilo in ponarejene dokumente zasegli, 36-letnega državljana Madžarske pa bodo kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja dveh kaznivih dejanj, in sicer ponarejanja listin in suma kaznivega dejanja prikrivanja. Glede obravnavanega primera so policisti obvestili tudi pristojne pravosodne organe, preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici.

šempas vozilo

Po Sloveniji kradli kontejnerje, 44-letnik v priporu

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Malo_sutra
23. 12. 2025 14.39
A zdej se te mikrovalovke japonske so se zacele krasti? verjetno je bil odklenjen in ni bil v planu za krajo.
Odgovori
+1
1 0
HUSO BOSS
23. 12. 2025 14.35
V APNU 58 NA GORENJSKEM JIH JE TUDI KAR NEKAJ
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Enrique Iglesias in Anna Kournikova pozdravila četrtega otroka
Katerih rib se izogibati na božični mizi
Katerih rib se izogibati na božični mizi
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
zadovoljna
Portal
Razveselila sta se rojstva hčerke
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
Ideja za božič: Naj ne bo popoln!
Ideja za božič: Naj ne bo popoln!
vizita
Portal
Piješ preveč alkohola?
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
To uničuje vaše zdravje
To uničuje vaše zdravje
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
cekin
Portal
Koliko boste plačevali za elektriko?
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
moskisvet
Portal
Kakšna tragedija! Umrl je v prometni nesreči
Katera je mati, katera hči?
Katera je mati, katera hči?
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
Razgled, ki jemlje dih
Razgled, ki jemlje dih
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
okusno
Portal
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
voyo
Portal
Dedek gre na jug
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425