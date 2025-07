V šempetrski bolnišnici pojav garij, zbolelo deset zaposlenih

V šempetrski bolnišnici so potrdili pojav garij. Po navedbah bolnišnice naj bi prve bolnike zaznali sredi junija, pojavile pa so se na oddelku za intenzivno terapijo. Vnos je bil preko pacienta. Zagotovili so, da so takoj ukrepali in izbruh bolezni prijavili Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje. Doslej so zabeležili 11 primerov, od tega en primer pri pacientu, ostali pa so bili pri zaposlenih. Ti so se že vrnili iz bolniškega staleža, nihče naj ne bi imel hujšega poteka bolezni. Kot zatrjuje vodstvo, je bil izbruh lokaliziran, zato niso posebej obveščali javnosti.