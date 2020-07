V šempetrski bolnišnici so vzpostavili negovalni covid-19 oddelek

Ob tem je Gortan zatrdil, da doslej še niso sprejeli nobenega takega oskrbovanca. Medtem pa so v četrtek na ministrstvu za zdravje dejali, da so v šempetrski bolnišnici sprejeli osem takih oskrbovancev iz vipavskega doma za starejše občane.

Trenutno je okuženih 24 ljudi iz doma, od tega 15 stanovalcev, osem zaposlenih in en zunanji sodelavec. Vsi se dobro počutijo, tudi stanovalci, ki so jih prepeljali v bolnišnice, ter sedem nastanjenih v rdeči coni v centru. V bolnišnici sicer do nadaljnjega ostaja sedem stanovalcev centra, od tega so jih pet sprejeli na infekcijski kliniki v Ljubljani, dva pa so prepeljali v mariborski UKC.

Ob koncu tega tedna ne bodo opravili novih testiranj, pač pa bodo po dogovoru z epidemiologom ponovno testirali vse stanovalce in zaposlene ob koncu prihodnjega tedna. Ob tem pa upajo, da bodo prvi stanovalci in zaposleni tudi ozdraveli in zapustili rdečo cono ali bolnišnico.