V Senožetih od včeraj zvečer skoraj 800 odjemalcev spet brez elektrike

Nato pa je v nedeljo znova prišlo do izpada, brez elektrike pa je ostalo 769 odjemalcev. Kot pravijo na Elektru Ljubljana, je do okvare, prav tako zaradi padca drevesa, prišlo okoli 19.30 . "Delovne skupine na terenu odpravljajo okvare, priklop bomo izvedli v najkrajšem možnem času, predvidoma do 13. ure," so sporočili.

Senožeti, ki spadajo pod Občino Dol pri Ljubljani, se nahajajo slabih 20 kilometrov od prestolnice, prebivalcem pa se zdi neverjetno, da v 21. stoletju za tako dolga obdobja ostajajo brez elektrike. Do prvega izpada je prišlo že v petek dopoldne, ko so brez elektrike ostali vse do sobote do okoli 16. ure, brez so bili torej okoli 30 ur.

"Groza. To je milo rečeno nevzdržno," pravi naša bralka, ki poudarja, da se z enako težavo spopadajo že več let. "Ob vetru in snegu je vedno enako. K sreči zadnje zime niso bile preveč zasnežene," je povedala.

In ni edina, ki je opozorila na nevzdržne razmere. Že včeraj zvečer je drugi bralec poročal o izpadu elektrike. "Spet nimamo elektrike. Noč bo zelo dolga in mrzla," je zapisal in tudi on poudaril, da gre za dolgoletni problem. "Ob vsaki večji spremembi vremena v tem naselju nastane težava z elektriko," je zapisal.

Gospa, s katero smo govorili, pravi, da se na srečo ogrevajo na drva, tako da so bili vsaj na toplem. "Marsikdo pa se na toplotno črpalko ali celo klimo," nam je zaupala. Naj opozorimo, da so se temperature v noči na ponedeljek spustile krepko pod ničlo. "Štedilnik imamo električni, ne moreš polniti telefona, hladilnik ni zdržal, k sreči smo lahko dali na balkon," je povedala in dodala, da zamrzovalnika sploh ni odpirala.

"Zaradi teže snega je prišlo do lomljenja dreves zunaj trase daljnovoda"

Kot pojasnjujejo na Elektru Ljubljana, je zaradi petkovega močnega sneženja prišlo do okvar na glavni liniji daljnovoda Senožeti, ki poteka po strmem in gozdnatem terenu. "Zaradi teže snega je prišlo do lomljena dreves izven trase daljnovoda in posledično poškodb na elektroenergetski infrastrukturi," so pojasnili.

Na lociranje in odpravo okvar so poslali dežurne delovne ekipe, ki so jim dodatne težave povzročale neprevozne ceste. Kot že omenjeno, jim je uspelo okvare na daljnovodu odpraviti v soboto malo pred 16. uro. V nedeljo je nato ponovno prišlo do okvare, in sicer prav tako zaradi padca drevesa. Brez elektrike je, kot že omenjeno, ostalo 769 odjemalcev.

Na Elektru Ljubljana smo vprašali tudi, zakaj se po njihovem mnenju izpadi ponavljajo in kaj glede tega delajo. "Težave rešujemo z deli na linijskem daljnovodu v okviru redih planov dela, kjer na zahtevnem terenu izvajamo poseke trase in menjavo drogov," so odgovorili.