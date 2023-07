V Šentilju šesti dan brez elektrike: ne morejo kuhati, tuširajo se z ledeno vodo

V Šentilju v Slovenskih goricah so že šest dni brez elektrike. Prebivalci se tako že skoraj teden dni tuširajo z mrzlo vodo in jejo v restavracijah, saj se jim je hrana v hladilnikih in zmrzovalnikih pokvarila. "Delam od doma in ne morem delati, ker si ne morem niti napolniti računalnika," je sporočila bralka. Na Elektro Maribor odgovarjajo, da so imeli zaradi velike škode polne roke dela, in da bodo odjemalci elektriko predvidoma dobili do konca dneva.

Prejšnji četrtek je severovzhodni del Slovenije prizadelo močno neurje, ki je ruvalo drevesa in odkrivalo strehe. Močan veter in padlo rastlinje sta ponekod poškodovala tudi električno napeljavo, zaradi česar je bilo več deset tisoč odjemalcev brez električne energije. A medtem, ko je bila večina kmalu znova priklopljena na elektriko, za nekatere mineva še šesti dan brez nje. icon-expand "Danes je šesti dan, ko smo brez elektrike. Vsa hrana v hladilniku in zmrzovalniku je za v smeti," nam je sporočila bralka. FOTO: Damjan Žibert Na nas se je obrnila bralka iz Šentilja v Slovenskih goricah, ki je opisala razmere. "Danes je šesti dan, ko smo brez elektrike. Vsa hrana v hladilniku in zmrzovalniku je za v smeti," je začela s pripovedjo. A tudi če bi hrano imeli, je nimajo kje skuhati, saj seveda ne deluje niti štedilnik. "Tuširamo se že šest dni z ledeno vodo, ves dan smo v temi," nadaljuje. A poleg osnovnih potreb ne morejo ugoditi niti manjšim, ki niso življenjsko pomembne. "So pa v 21. stoletju žal nuja", je tudi poudarila. Telefoni, sušilci, klime, televizor. Ničesar od tega ne morejo uporabljati. Prav tako bralka, ki sicer dela od doma, ne more uporabljati računalnika, saj ga nima kje napolniti. "Pa razložite to mojemu šefu," je dodala. Skupaj s sokrajani se je v zadnjih dneh že večkrat obrnila na ponudnika električne energije Elektro Maribor, a z njihove strani vse do danes niso prejeli zadovoljivega odgovora. Danes pa naj bi jim v jutranjih urah eden od zaposlenih na drugi strani telefonske linije le dejal, da bodo do Šentilja poslali vso ekipo, in da se bo situacija rešila. PREBERI ŠE Kaj je povzročilo silovita neurja v preteklih dneh? Elektro Maribor: Predvidoma bodo priključeni še danes "Trenutno je brez napajanja še samo nekaj odjemalcev, ki bodo predvidoma (če ne bo dodatnih zapletov) še danes dobili nazaj elektriko," so nam nato potrdili na Elektro Maribor. Temu so dodali, da je bila škoda po neurju prejšnji teden ogromna. "Takoj po neurju je bilo brez napajanja približno 50.000 odjemalcev oziroma več kot 1300 transformatorskih postaj," so zapisali. To pomeni, da je bila skupaj poškodovana več kot tretjina vseh transformatorskih postaj. "Zaradi obsega škod, ki jih ni bilo mogoče sanirati naenkrat, smo se lotili popravil na način, da smo skušali odpraviti napake prej tam, kjer je bilo prizadetih največ odjemalcev." Pri popravilu škode so dodatno angažirali vse možne zunanje izvajalce, družba je zagotovila ves razpoložljiv kader, so še razložili. Tiste odjemalce, ki še vedno čakajo na priklop električne energije, pa prosijo za strpnost.