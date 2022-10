V septembru in oktobru kar 105 zastrupitev z gobami

Slovenci smo gobam zelo naklonjeni, saj so močno vpete v naš zgodovinski in kulturni prostor, gobarjenje pa marsikomu predstavlja priljubljeno obliko rekreacije, so sporočili iz Zdravniške zbornice Slovenije.

Ob tem pojasnjujejo, da so zastrupitve z gobami najpogostejše poleti in jeseni, ko je glavni čas rasti gob. V zadnjem času je povečano zanimanje za gobe tudi med mlajšimi. Prav tako so opazili zanimanje za manj poznane vrste gob in ne zgolj za jurčke in lisičke. Zato so zastrupitve z gobami v Sloveniji relativno pogoste. Septembra in oktobra so tako v sklopu 24-urne informativno-svetovalne službe centra za klinično toksikologijo in farmakologijo obravnavali 105 bolnikov, ki so se zastrupili z gobami.