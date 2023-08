V šestih dneh skoraj 500 prometnih nesreč, policisti v poostren nadzor

Policisti so v manj kot tednu obravnavali skoraj 500 prometnih nesreč, v katerih so umrle tri osebe. Te so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti, neupoštevanja cestnih pravil ter vožnje pod vplivom alkohola. Pri tem policisti udeležence v prometu še posebej pozivajo k strpnosti in zbranosti. V luči slabe statistike bodo že ta konec tedna izvajali poostren nadzor na cestah, akcija bo trajala vse do konca meseca.

Poleg treh smrtnih žrtev so nesreče v šestih dneh povzročile 20 hujših poškodb in 102 lažji poškodbi, so v četrtek zapisali na Generalni policijski upravi. V prometnih nesrečah, v katerih so nastale hude telesne poškodbe, je bilo udeleženih šest kolesarjev, trije vozniki e-skirojev, osem voznikov motornih koles, trije vozniki osebnih avtomobilov in dva mopedista. Na nastanek nesreče je v 12 primerih vplivala neprilagojena hitrost, v preostalih primerih pa so udeleženci nepravilno prehitevali, vozili po napačni strani vozišča ali nepravilno zavijali. Sedem udeležencev v nesrečah s hujšimi poškodbami je bilo pod vplivom alkohola. icon-expand Prometna policija Ljubljana FOTO: Aljoša Kravanja Prav zaradi visokih številk bo Policija izvajala številne ukrepe. Ta konec tedna bodo policisti preverjali psihofizično stanje voznikov, hitrost vožnje in druge morebitne prekrške, do konca meseca pa bodo izvajali časovno krajše in intenzivnejše poostrene nadzore. Preverjali bodo upoštevanje cestnoprometnih pravil, specializirana enota za nadzor prometa pa bo okrepila nadzor nad tovornimi vozili, prevozi nevarnega blaga, šolami vožnje in javnim prometom. PREBERI ŠE Policisti s helikopterjem nad prekrškarje: motorist v škarje, nepravilno prehitevanje ... Na Policiji opozarjajo, da moramo biti med vožnjo zbrani, trezni ter pozorni na dogajanje na in ob cesti, da lahko predvidimo ravnanja drugih prometnih udeležencev, njihove morebitne napake, ter se nanje pravočasno odzovemo. Da se v prihodnje ne bi ponovile prometne nesreče, policisti pozivajo vse udeležence, naj spoštujejo prometne predpise, še posebej omejitve hitrosti. V luči preteklih vremenskih dogodkov policisti voznike opozarjajo, da se lahko pogoji za vožnjo hitro poslabšajo, zato jim svetujejo, da se v primeru napovedanega neurja pravočasno umaknejo na varno.