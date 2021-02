V šestih urah zbrali skoraj 200.000 evrov

Letos so tako poskušali pomagati Amazoniji. V Braziliji, med dekleti na misijonu Sao Gabriel de Cachoeira, namreč deluje slovenska misijonarka, sestraAgata Kociper, ki se zaveda, kako pomembna so sredstva za nakup obrokov, ki zagotavljajo zdravje in moč na poti vrnitve v družbo. "V socialnem centru skušamo pomagati mnogim ranjenim, tudi zlorabljenim dekletom, ki so na misijonu našla varno zavetje in bi se rada zdrava in močna vrnila v življenje. V svojih družinah pogosto nimajo pravih pogojev za zdravo življenje na obrobju družbe," je povedala.

Zato so se letos v Pustni sobotni iskrici potrudili, da je bilo slišati prošnjo slovenske misijonarke, ki že desetletja deluje v Braziliji. "Zbiramo namreč sredstva za nakup hrane za dekleta, ki so iz različnih delov Amazonije prišla na misijon Sao Gabriel de Cachoeira. Tam obiskujejo šolo, različne delavnice in terapije, prek katerih bi se lahko znova samozavestne vrnile v življenje v domačem kraju," pravi vodja projekta Pustna sobotna iskrica in radijski voditelj Jure Sešek.