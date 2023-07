V severni polovici Slovenije možna močnejša neurja

Do jutri zjutraj bo marsikje padla večja količina dežja, zato je pričakovati močnejši porast manjših rek in hudournikov, ki se lahko ponekod tudi razlijejo. Predvsem v krajih južno od Ljubljane, kjer bo ozračje pred fronto najbolj ogreto, se lahko danes popoldne razvijejo krajevna neurja z močnimi sunki vetra in točo.

Nevihtno vreme se bo nadaljevalo tudi v večerne in nočne ure, šele jutri zjutraj se bo ozračje v večjem delu Slovenije umirilo.

V torek dopoldne bo dež ponehal, delno se bo razjasnilo. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.