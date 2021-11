V severni Sloveniji zimske razmere, bo sneg pobelil tudi nižine?

Zaradi zimskih razmer je za vsa vozila zaprta cesta čez prelaz Vršič, cesta preko prelaza Jezerski vrh pa je zaprta na avstrijski strani. Poleg tega so na avstrijski strani prelazov Korensko sedlo in Ljubelj obvezne verige.

Na Gorenjskem ponekod še sneži, sneg pa se oprijema vozišča. Na cestah so plužne in posipne skupine, promet je upočasnjen. Na pot se odpravite s primerno zimsko opremo, povečajte varnostno razdaljo in prilagodite hitrost razmeram na cestah, opozarjajo na Prometno-informacijskem centru.

Na Kaninu je sicer 114 cm snega, na Kredarici pa dobrih 70 cm. Vogel in Krvavec sta prekrita z okoli 40 centimetri snega, snežna odeja pa se nabira tudi v nižjih delih Sloveniji. V Ratečah so izmerili 15 cm snega, na Trojanah in v Gornjem Gradu naj bi ga zapadlo okoli osem cm, v Kamniški Bistrici slabih pet, v Kranju tri, slab centimeter pa so zabeležili tudi v Celju in Metliki, kažejo podatki Agencije za okolje (Arso).