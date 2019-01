V severnih Alpah nova večja pošiljka snega, k nam (obilnejše) padavine prihajajo v četrtek

Po krajšem premoru je severno stran Alp ponoči spet zajelo obilno sneženje, ki se bo nadaljevalo do torkovega popoldneva. Ob dviganju hladnega in vlažnega zraka se bo snežna odeja ponekod v avstrijskih in švicarskih Alpah ter na jugu Nemčije odebelila še za več kot meter, medtem ko se bo na naši strani Alp nadaljevalo večinoma suho vreme. Večja vremenska sprememba bo naše kraje dosegla šele proti koncu prihodnjega tedna.

