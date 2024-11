V Sevnici še vedno upajo na Melaniin obisk

Pet evrov in vam Melanio prinesejo na krožniku. In niti en mandat demokratov v ZDA te kulinarične specialitete ni izpodrinil z jedilnika v Sevnici in niti gospodarsko pešanje pod Bidnom ne bo vplivalo na ceno. Po tem, ko so Američani vrnili Trumpa v Belo hišo, boste Melanio v njenem rojstnem kraju dobili za pet evrov. Slovenija je znova svetovna velesila. Če je bila Tina Gaber v Beli hiši le nekaj minut na obisku, bo Melania Trump tam precej dlje, in to že drugič. In zdaj tudi v Sevnici upajo, da bo tokrat vendarle prišla na obisk. Če bi, bi razmislili celo, da bi bilo plačilno sredstvo lahko tudi dolar.