V Sharm El Sheikh brez PCT in brez vizuma

Odlična novica tik pred začetkom počitniške sezone: Egipt je ukinil vse PCT vstopne pogoje, kar pomeni, da lahko v deželo faranov potujete brez vsakršnih omejitev.

Egipt je že vrsto let izjemno priljubljena počitniška destinacija slovenskih turistov, poleg Hurghade pa velja izpostaviti zlasti Sharm El Sheikh, za letovanje v katerem ne potrebujete vstopnega vizuma. To pomeni, da morate zgolj spakirati kopalke, zaščito pred soncem ter nekaj poletnih oblačil in vaša arabska pustolovščina se lahko prične.

icon-expand Sharm El Sheikh FOTO: Shutterstock

Zakaj na počitnice v Sharm El Sheikh? Najbolj znana dopustniška oaza na Sinajskem polotoku ponuja izjemno izbiro hotelov različnih kategorij z bogato 'all inclusive' ponudbo, ki se z nekaj evrskega drobiža oziroma 'bakšiša' hotelskemu osebju hitro nadgradi v kraljevsko razvajanje na vsakem koraku. Pričakujete lahko tako rekoč stalno strežbo hrane in pijače, čudovite dekoracije iz brisač v hotelski sobi in prijazen pozdrav ob vsakokratnem srečanju. Sharm El Sheikh je vsekakor odlična počitniška izbira tako za samostojne dopustnike, oddih v dvoje, kot tudi nepozabno družinsko letovanje.

Skorajda vsak hotel v Sharm El Sheikhu ima ob tem še edinstven bonus – lasten koralni greben. Rdeče morje se lahko poleg izjemne slanosti (40 gramov soli na liter vode) namreč pohvali z izjemno pestrim ter barvitim podvodnim svetom, ki vam je v Sharmu vedno na dosegu roke, saj se za obisk koral ni potrebno odpraviti na celodnevi izlet z ladjico, temveč le skočiti v toplo morje ob hotelski plaži. Ko dodobra raziščete hotelski koralni greben, lahko nov izziv poiščete v nacionalnem parku Ras Mohammed, kjer lahko vidite preko 150 vrst koral in več kot tisoč različnih ribic ter rib. Pod vodo se lahko odpravite zgolj z masko in dihalko ali pa s polno potapljaško opremo – v obeh primerih vas bodo spremljali izurjeni vodiči, ki bodo poskbeli, da bo vaš obisk podvodnega sveta resnično nepozaben.

Adrenalinski navdušenci morate zagotovo izkusiti vožnjo z jeepi skozi puščavo v objemu skalnatih gora do obalnega mesteca Dahab. Na poti se lahko peš spustite v čudovite barvne kanjone ali pa obiščete narodni park Abu Galum oziroma modro luknjo'. Nujen je postanek pri domorodnih beduinih, ki sredi divjine brez elektrike in vodovoda živijo pristno puščavsko življenje. Njihovo edino prevozno sredstvo so kamele in osli, ki vam jih za drobiž z veseljem posodijo za kakšen krog ali dva. Sharm El Sheikh ima tudi izjemno pestro nočno življenje. V vsej polnosti se ga lahko naužijete v okrožju Naama bay, kjer za zabavo skrbijo številne domače ter svetovno znane restavracije, diskoteke, bazarji in celo kazinoji, zato ne čudi, da je ta del Sharma znan tudi kot Egiptovski Las Vegas'.

Več kot dovolj razlogov torej, da odklikate na Počitnice.si in še danes rezervirate svoj dopust v Sharm El Sheikhu. Last minute ponudbe so vam na voljo tudi do 30 % ceneje! Izbirate lahko med hoteli različnih kategorij za pare in družine, saj imajo na enem mestu zbrane ponudbe vseh organizatorjev potovanj z odhodi iz Ljubljane ter z bližnjih letališč. Počitnice lahko hitro in enostavno rezervirate TUKAJ, v kolikor pa še ne veste, je bi letos počitnikovali, vam lahko njihovi strokovni svetovalci z dolgoletnimi izkušnjami pripravijo tudi povsem individualne ponudbe počitnic glede na vaše želje in preference. Enostavno jim pošljite povpraševanje na info@pocitnice. si, jih pokličite na telefonsko številko 01/ 280 3000 ali se oglasite v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova na Rudniku v Ljubljani oziroma Kranju na Primskovem in si zagotovite nepozaben dopust – ker si ga zaslužite!

