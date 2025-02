V Siju zmerni optimisti glede okrevanja jeklarske industrije

Trg jeklarskih proizvodov naj bi po napovedih letos okreval, pri določenih jeklih se povpraševanje že krepi, močnejši obrat je pričakovati v drugi polovici leta in nato rast povpraševanja v letu 2026, med drugim zaradi nižjih obrestnih mer in več investicij, pravijo v Siju, v katerega skupini sta Sij Acroni in Sij Metal Ravne. V napovedih so previdni oz. zmerni optimisti, pravijo.

Poslovanje v prvih dveh mesecih letos kaže na to, da bi lahko dosegli oz. presegli napovedi iz novembra lani, ko so za letos napovedali med 1,05 in 1,11 milijarde evrov prihodkov in od 61 do 85 milijonov evrov dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA). Za lani revidiranih podatkov še ni, naj bi pa prihodki znašali okoli milijardo evrov in EBITDA nad 51 milijoni evrov, a pod črto naj bi skupina beležila izgubo.

Skupina, ki zaposluje 3661 ljudi, dodatnih odpuščanj, potem ko so nedavno število zaposlenih v matični družbi zmanjšali s 132 na 91, ne načrtuje. Prav tako trenutno ne potrebuje ukrepov subvencioniranja skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo, ki so ju uporabili v minulih letih.

Glavni podpredsednik skupine Sij Tibor Šimonka je danes v izjavi za medije v Ljubljani na vprašanje, ali ima Sij težave pri dostopu do bančnega financiranja in se zato zadolžuje z izdajo obveznic po razmeroma visoki obrestni meri, odgovoril, da posebnih težav ni in da je za jeklarsko panogo običajno, da se pogoji v različnih obdobjih razlikujejo.

"Jeklarstvo v Evropi ima težave, to je dejstvo, tudi mi jih imamo ... V teh okoliščinah so seveda ta pogajanja tudi nekoliko težja oziroma so pod nekoliko manj ugodnimi pogoji," je dejal, a poudaril, da vse obveznosti do dobaviteljev in do bank normalno poravnavajo in da vse poteka v skladu z dogovori.