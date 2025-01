Vozilo jeznega soseda umaknila šele žena, 19 intervencij je bilo nujnih

Policisti so med drugim obravnavali 26 prometnih nesreč, 71 kršitev javnega reda in miru ter 35 kaznivih dejanj. V 23 prometnih nesrečah je nastala le premoženjska škoda, v dveh prometnih nesrečah so bili udeleženci lažje poškodovani, v eni prometni nesreči pa težje.

Hujša prometna nesreča se je zaradi neprilagojene hitrosti zgodila ob 3.24 tudi v vasi Skopo v občini Sežana. Kot so sporočili iz policijske uprave Koper, je 15-letnik s štirikolesnikom v križišču trčil v prometni znak in drevo. Neregistrirano vozilo so zasegli, mladoletnika brez vozniškega dovoljenja, ki je uporabljal čelado, pa so z zlomom stegnenice in medenice odpeljali v bolnišnico.

Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so trem voznikom zasegli vozilo. Poročali smo že o prometni nesreči na območju Kranja, ko je 20-letni voznik ob pol petih zjutraj zapeljal s ceste in z avtomobilom na boku pristal na hišnem dvorišču.

Primorski policisti so nekaj pred 2.30 ponoči prejeli obvestilo, da je zagorela hiša v Belskem pri Postojni. Hiša je prazna in gasilci so požar pogasili, vendar je celoten objekt zgorel. Po prvih podatkih je nastalo za približno 70.000 evrov škode. Kriminalisti bodo opravili ogled kraja danes.

Koprski policisti so se na silvestrski dan ukvarjali tudi z lastnikom vozila, ki je zaparkiral soseda ter ga začel še žaliti, nato pa se kljub opozorilom policistov ni hotel umiriti. Aktivno se jim je uprl, zato so zanj uporabili prisilna sredstva. Kršitelju so izdali plačilni nalog zaradi kršitev zakona o javnem redu in miru, vozilo pa je umaknila njegova žena.

Zaradi kršitve javnega reda in miru so policisti sicer opravili 46 intervencij na javnem kraju, 25 pa v zasebnih prostorih. Štiri kršitelje, ki so kljub opozorilu nadaljevali s prekrškom, so pridržali.

Med kaznivimi dejanji so zabeležili 13 poškodovanj tuje stvari, šest kaznivih dejanj zoper splošno varnost ljudi in premoženja, štiri vlome, štiri povzročitve telesnih poškodb, tri kazniva dejanja nasilja v družini, dve tatvini ter po eno nasilništvo, rop in grožnjo.