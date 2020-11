Sindikat policistov svari pred goljufivo založbo

Kot so pojasnili v sindikatu, jim podjetniki in obrtniki sporočajo, da ena od založb v imenu njihovega sindikata na vsiljiv način zbira denar za izdajo pobarvanke za otroke na temo internetnih in spolnih zlorab. Pri tem založba zahteva tudi nakazilo denarja v višini 350 in več evrov.

V sindikatu so takšno ravnanje obsodili in opozorili, da na ta način ne zbirajo nobenih sredstev "Ocenjujemo, da je zloraba imena sindikata ali policijskega poklica ter policije kot institucije nasploh vredno vsega obsojanja ter je najmanj nedostojno in neokusno," so zapisali.

"Še več, policistke in policisti so nas tudi seznanili, da se pri delu na terenu pogosto srečujejo s primeri, ko se posamezniki v policijskih postopkih sklicujejo na to, da so 'donirali sredstva' za policiste in zaradi tega pričakujejo neukrepanje policistov".

Kot so dodali, so o takšni nedopustni praksi obvestili tudi Obrtno podjetniško zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije.