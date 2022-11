V Sindikatu voznikov avtobusov napovedujejo možnost stavke

Predlagana novela zakona o delovnem času mobilnih delavcev bi lahko še poslabšala stanje v dejavnosti cestnega potniškega prometa, opozarja Sindikat voznikov avtobusov Slovenije. Po oceni sindikata je namen novele med drugim legalizirati nepravilno plačani čas razpoložljivosti voznikov. Zaradi novele in slabih razmer v panogi je možna tudi stavka.

Okoli 3000 registriranih voznikov avtobusov v Sloveniji je odvisnih od predlagane novele zakona o delovnem času mobilnih delavcev, je na današnji novinarski konferenci v Kopru poudaril predsednik sindikata Endre Mesaroš. Zunanji strokovni sodelavec sindikata voznikov avtobusov in generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije KS 90 Damjan Volf je danes dejal, da so prišli do točke, ko so prisiljeni delodajalcu napovedati stavko. V dejavnosti cestnega potniškega prometa namreč opažajo, da se napada osnovno človekovo dostojanstvo, je dodal.

icon-expand Endre Mesaroš FOTO: POP TV

Po oceni voznika avtobusa Zdravka Šnepfa v dejavnosti cestnega potniškega prometa glavno težavo predstavljajo slabe plače in vozni redi. Zaradi višanja življenjskih stroškov bi morali po njegovem mnenju delodajalci plače sproti korigirati. Vozni redi pa so zastareli in iz časa manj gostega prometa, zato prihaja do zamud in prehitre vožnje voznikov, je dodal. Kot je pojasnil Šnepf, je posledica slabih razmer pomanjkanje voznikov, saj poklic več ni privlačen. Pritok mladih v ta poklic je že sedaj nizek, starejši pa se ne odločajo za odhod v pokoj, saj je pokojnina v tem poklicu nizka. Po oceni sindikata je med drugim problematičen nepravilno plačan čas, ki ga vozniki avtobusov preživijo med čakanjem na naslednjo vožnjo v določenem kraju. Čas razpoložljivosti bi se moral upoštevati enakovredno v delovni čas in biti primerno plačan, saj je delavec med tem na drugi lokaciji, je dodal Volf.

icon-expand Vozniki avtobusov opozarjajo na slabe plače in slabe vozne rede. FOTO: POP TV