V Šiški kmalu luksuzna soseska: najmanjša stanovanja od 207.000 evrov

V Šiški v Ljubljani bo v manj kot dveh letih zgrajena stanovanjsko-poslovna soseska Bellevue Living. Vključevala bo dva 16-nadstropna stolpa z več kot 70 stanovanji, od manjših do penthousov, 275 parkirnih mest v podzemnih etažah, zeleni vrt z otroškim igriščem na strehi in trgovine, so danes na predstavitvi povedali sodelujoči pri projektu.

Kot je pojasnil direktor Bellevue Livinga Jascha Popovic, bodo pri projektu upoštevani najvišji standardi, na lokaciji tik ob parku Tivoli nameravajo povezati sodobni življenjski stil, naravo in urbanizem. Najmanjša stanovanja z eno spalnico v skupini Start bodo merila do 50 kvadratnih metrov, pri čemer bodo začetne cene postavljene pri okoli 207.000 evrih. V skupini Life bodo na voljo 2,5- in trisobna stanovanja, za katera bo treba odšteti od okoli 244.000 evrov naprej, cene štirisobnih stanovanj v skupini Family pa se bodo začele pri okoli 386.000 evrih, sta nadaljevala prodajna svetovalca pri projektu Špela Miklavčič in Yurii Miklavsh. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Koliko bodo stale terasne hiše v skupini Exclusive in penthousi v skupini Luxury, nista razkrila. Miklavčičeva je dejala le, da bo oblikovanje cen za vsako stanovanje individualno. V povprečju naj bi sicer cena za kvadratni meter znašala okoli 4000 evrov. Rezervacije so začeli zbirati danes, prodaja pa bo stekla marca. Poleg stanovanj bodo investitorji v soseski poskrbeli še za osnovni oskrbni center, v poslovnem delu pa bodo lokali, nakupovalna galerija s pokrito ulico in osrednji pokrit atrij. Gradnja bo končana septembra 2021 Gradnja bo po predvideni časovnici stekla marca, končana pa bo septembra 2021. Vselitve naj bi bile tako možne ob koncu prihodnjega leta, je povedal Popovic. Za projektom sicer stoji avstrijska investicijska skupina - 38 odstotkov investicije bo pokrilo podjetje Logicx Innovation, 32 odstotkov P3 Projekt Entwicklung, 30 odstotkov pa Q.B.E.L.L Beteiligung. Eden od investitorjev, ustanovitelj in prvi mož Logicxa Georg Doppler-Popovic, je med svojimi referencami omenil izgradnjo soseske Das Gotland s 136 apartmaji v Berlinu v Nemčiji, in soseske Livingbricx z 28 stanovanji v Marii Enzersdorf v Avstriji.