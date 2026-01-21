Naslovnica
Slovenija

V sistem dolgotrajne oskrbe vključeni skoraj vsi stanovalci

Ljubljana, 21. 01. 2026 13.12 pred 25 dnevi 2 min branja 49

Avtor:
Ne.M. STA
Starejši ljudje

V sistem dolgotrajne oskrbe je po navedbah ministrstva za solidarno prihodnost vključenih približno 20.000 ljudi oziroma skoraj 99 odstotkov vseh stanovalcev domov za starejše. To za večino pomeni več sto evrov nižje položnice, saj stroške oskrbe po novem krije zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, so spomnili na ministrstvu.

V sistem dolgotrajne oskrbe v instituciji se je decembra vključilo 20.042 stanovalcev.
V sistem dolgotrajne oskrbe v instituciji se je decembra vključilo 20.042 stanovalcev.
FOTO: Shutterstock

V sistem dolgotrajne oskrbe v instituciji se je decembra vključilo 20.042 stanovalcev. Vsi so v predpisanem roku izvedli postopke za vključevanje v novi sistem. "S tem je bil narejen eden ključnih korakov pri vzpostavitvi novega javnega sistema dolgotrajne oskrbe, ki krepi javno infrastrukturo, znižuje mesečne stroške bivanja in prinaša občutne finančne prihranke tako stanovalcem kot njihovim svojcem," so zapisali na ministrstvu.

"Iskrena zahvala gre vsem zaposlenim v domovih za starejše, ki so skozi celoten december pogosto v zelo zahtevnih razmerah opravili izjemno pomembno in odgovorno delo. Brez njihove predanosti, strokovnosti in zavzetosti ta prehod ne bi bil mogoč," so povzeli besede ministra Simona Maljevca.

Vključevanje v več fazah

Vključevanje je potekalo v več fazah. Stanovalci so najprej podali soglasje za vključitev v novi sistem, izvajalci pa so na tej podlagi pripravili osebne načrte dolgotrajne oskrbe, ki so jih stanovalci oziroma njihovi zakoniti zastopniki podpisali.

Po zadnjih podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so do 16. januarja sprejeli 20.042 prevedbenih osebnih načrtov, od tega 19.899 za uporabnike celodnevne dolgotrajne oskrbe v instituciji in 143 za uporabnike dnevne dolgotrajne oskrbe. Manjši del osebnih načrtov še strokovno pregledujejo oziroma usklajujejo.

Stanovalci že prejeli nove položnice

Do 16. januarja so stanovalci v domovih že prejeli nove položnice. Te po novem ne vključujejo več stroškov oskrbe, ampak le strošek prehrane in nastanitve, so spomnili na ministrstvu.

Za standardno prehrano in nastanitev, ki pomeni dvoposteljno sobo s souporabo kopalnice, je določena cenovna kapica, ki ne sme presegati višine zagotovljene pokojnine. Ta trenutno znaša 781,94 evra, kar je po mnenju ministrstva pomembna varovalka, da je bivanje v domu finančno dostopno tudi za ljudi z najnižjimi prihodki.

Za mnoge več sto evrov nižje položnice

Kot so poudarili, v številnih primerih to pomeni tudi več sto evrov nižje mesečne položnice, pri nekaterih stanovalcih celo 800 evrov ali več v primerjavi z zneskom pred 1. decembrom, ko se je začela izvajati pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji.

Ministrstvo bo tudi v prihodnje spremljalo izvajanje dolgotrajne oskrbe v instituciji in zagotavljalo, da bo sistem deloval pregledno, solidarno in v korist uporabnikov, so napovedali v današnjem sporočilu za javnost.

Poglavja:
Na vrh Faze Nove položnice Nižji stroški
dolgotrajna oskrba ministrstvo maljevac
KOMENTARJI49

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
21. 01. 2026 21.53
To plačujemo vsi ok država pa prišpara in lam gre ta denar potem
Odgovori
+0
1 1
stoinena
21. 01. 2026 20.15
za tiste, ki mislite da se zaposliš kot družinski pomočnik. če preskočim pogoje... je bonus tole: Družinski pomočnik ima pravico do: delnega plačila za izgubljeni dohodek (»bruto« znesek 734,15 EUR) oziroma do sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek, če poleg opravljanja nalog družinskega pomočnika ostaja v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega. Pri statusu družinskega pomočnika ne gre za vzpostavitev delovnega razmerja, kot ga ureja delovnopravna zakonodaja, zato tudi nima pravic iz delovnega razmerja (ni regresa, dopusta, bolniškega dopusta, …) in v tem razmerju tudi ni formalnega delodajalca. torej ti ne teče delovna doba. imaš 21 dni dopusta, kjer ga daš v neko inštitucijo, da ga dobiš nazaj še bolj zmedenega in štartaš vse na novo. kaj si s tem rešil. nič. še vedno si ne prislužiš pokojnine, niti normalne plače, pa si v službi 24/7/365. to so spet populistične buče, katerih čare ugotoviš ko rabiš.
Odgovori
+1
1 0
zibertmi
21. 01. 2026 20.40
si povedal nekaj novega ,a ne.tudi s.p nima regresa,si ne izplačuje plače in ne gre za vsako figo v bolniško,ker mora za prvi mesec krit vse stroške,kot jih mora delodajalec za vsakega zaposlenega,ki je na bolniškem staležu do 30 dni,naprej pa nastopi zdravstvena zavarovalnica.pa ,če si se odločil skrbet za svojca,je to tvoj starš ponavadi.lažje ti je kot pa hodit v službo ostali čas pa se razdajat za svojce pomoči potrebne
Odgovori
+1
2 1
stoinena
21. 01. 2026 20.56
če skrbiš za svojega starša, si zaprt doma v hiši z njim. kot da imaš 90let. izvoli poskusiti. to ni primerljivo z normalnim življenjem ko si delovno aktiven. ali imaš s.p. ali d.o.o. ali hodiš v službo, to je primerljivo z zaprtjem na Dobu. papir vse prenese. kdor mora, že ve kako je.
Odgovori
+2
2 0
Ud lete.
21. 01. 2026 17.30
Položnica zrasla za 20%.
Odgovori
+1
3 2
zibertmi
21. 01. 2026 20.42
ne nakladaj,vsi povedo ,da so položnice dosti nižje za vse starostnike,ki so pristali na teh seznamih,tja se niso vključili zgolj tisti,ki so jim desni politiki vcepili v glavo,da bodo svojci morali razliko vračat,tu je nepopravljiva škodo do starostnikov,ki jih je povzročila desnic
Odgovori
+0
1 1
stoinena
21. 01. 2026 21.04
koliko starostnikov imaš ti da vse to tako točno veš? ti jaz povem. nobenega. drugače ne bi pisal teh bedarij. toliko ti je pomembno levi desni da za živo glavo ne boš priznal da ne deluje in da je nateg. no, ko boš uporabnik, če prideš do tja.. boš razumel ta prispevek.
Odgovori
+0
1 1
peresni
21. 01. 2026 16.36
Kaj bodo zdaj še desni skrajneži cvilili...da bi morali zaradi njihovih staršev v domovih ali doma oni sami dobivati še letno karto za smučanje, toplice in morje?
Odgovori
+0
3 3
Free_Palestine
21. 01. 2026 16.22
Položnice obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo dobivajo tudi brezposelni in zaposleni v tujini. Zanimivo je to, da so zneski različni.
Odgovori
-2
1 3
stoinena
21. 01. 2026 16.29
ja, zneski so različni, ker nekdo, ki ima plačo 5000€, ne more imeti enak prispevek kot bresposelen. brezposelen itak nima dohodka in mu to plača nekdo drug. najboljše pa je to, da tisti, ki je brezposelen, ker ima starega straša in je moral ostati doma, ker v domu ni prostora, ali nima dovolj denarja za plačilo doma, dobi tudi ta prispevek. kje je tu logika? trajnosnta oskrba pa ne deluje za njega.
Odgovori
-3
1 4
Kod.
21. 01. 2026 19.04
Brezposleni ki ima doma družinskega člana se lahko zaposli pod dolgotrajno oskrbo
Odgovori
+0
1 1
stoinena
21. 01. 2026 20.00
ne, če niso pogoji izpoljeni. preberi si pogoje. samo nekatere bolezni in določeno stanje.
Odgovori
-2
1 3
stoinena
21. 01. 2026 20.01
drugače bi že. je že tako narejeno da se čim manj ljudi lahko. tako kot doplačevanje plenic, in tako kot nedodelitev pomoči človeku brez nog.
Odgovori
+0
2 2
stoinena
21. 01. 2026 20.11
če misliš tole: družinski pomočnik. poleg pogojev.... je rezultat tole. Družinski pomočnik ima pravico do: delnega plačila za izgubljeni dohodek (»bruto« znesek 734,15 EUR) oziroma do sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek, če poleg opravljanja nalog družinskega pomočnika ostaja v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega. Pri statusu družinskega pomočnika ne gre za vzpostavitev delovnega razmerja, kot ga ureja delovnopravna zakonodaja, zato tudi nima pravic iz delovnega razmerja (ni regresa, dopusta, bolniškega dopusta, …) in v tem razmerju tudi ni formalnega delodajalca. in 21 dni dopusta, kjer gre v neko institucijo, da ga dobiš nazaj še bolj zmedenega.
Odgovori
-1
1 2
Dovolj je
21. 01. 2026 16.10
Osnovni, najpomembnejši, za mene edini steber obstoja dolgotrajne oskrbe, ki se še preden se je dobro postavil, maje, je KADER
Odgovori
-1
1 2
Jožajoža
21. 01. 2026 15.42
hvala golob,hvala maljevec,hvala kordiš.janšisti,klanjate se lahko levičarjem,ker tudi vaši koristijo te usluge,dasiravno jez,če bi bil na vladi,tega ne bi dovolil.za janšiste višje plačebožičnice,podaljšanje vinjet,nizke položnice v domovih za ostarele,višje penzije za janšiste ne bi smelo veljat.
Odgovori
+0
3 3
devote
21. 01. 2026 16.05
ne , tudi nocemo teh vasih kolhozov. izplacajte nam bruto place, ostalo bomo vse sami. e to pa ne, pijavke sesalske komunajzarske
Odgovori
-2
2 4
kmet1
21. 01. 2026 15.39
Poudarek v naslovu je na SKORAJ, na na VSI!
Odgovori
+2
3 1
Sixten Malmerfelt
21. 01. 2026 19.16
3000 jih je ostalo izven sistema dolgotrajne oskrbe....
Odgovori
+0
2 2
Japa Jade
21. 01. 2026 15.17
Naš račun za DSO za december 950 EUR, prej 1580....
Odgovori
+4
5 1
stoinena
21. 01. 2026 15.27
super za vas. mi plačujemo pa nas nihče ne vidi. za eno plačo, prispevki za delovno dobo in posledično mojo pokojnino smo v minusu. toliko o denarju. kdo bo nam kaj dal?
Odgovori
+3
5 2
peresni
21. 01. 2026 15.31
Razmišljaš samo o tem kaj bi rad. V tej Sloveniji pa dobivaš več kot boš kadarkoli in kjerkoli na svetu. Samo vidiš ne, ker si preveč na NoriTV?
Odgovori
-4
4 8
Jernej Sekirnik
21. 01. 2026 14.27
aprila bodo prave cene, zdaj do marca do volitev bo še kolikor toliko. Ok eni plačujejo že zdaj po par 100 eurov več, drugi manj, rekorderka je menda 700 eurov več z januarjem. Ludnica s to vlado....
Odgovori
+3
8 5
peresni
21. 01. 2026 14.55
Jernej brihtni ima teorijo🤣🤯🤯🤣
Odgovori
+3
4 1
Japa Jade
21. 01. 2026 15.19
Jernej, govoriš na pamet, kot običajno vi počnete, brez dejstev, sama nabijanja in obtožbe. A mogoče sploh veš kaj pomeni dolgotrajna oskrba. Točno to, ne veš.
Odgovori
-1
3 4
Špica
21. 01. 2026 14.18
ja glavno da mora invalidna oseba doplacevat za planice. Đankiji majo pa metadon zaston in se zmeraj se ga zadevajo .. Da vas ni sram..
Odgovori
+13
14 1
peresni
21. 01. 2026 15.00
Rumeni jopiči mislite, da je vaša kletna droga zastonj. Ni...plačuje se z ukradenim denarjem delavcev
Odgovori
+0
4 4
devote
21. 01. 2026 14.03
in zakaj moram jaz pokrivati nekaj kar je dolznost samegavoskrbovanca in dedicev? kaj imam jaz s tretjo osebo?
Odgovori
+7
10 3
stoinena
21. 01. 2026 14.11
mišljeno je bilo kot solidarnostni prispevek, ki bi služil tudi tebi, ko boš prišel do tja.. vendar to ni, že sedaj. enako bi moral delovati kot prispevek za pokojnino.
Odgovori
-3
2 5
devote
21. 01. 2026 14.17
ne rabim nic od nobenega. kdor hoce biti v tem naj se vkljuci v neko zavarovalno shemo, zadrugo, skupnost, karkoli. bodite somisljeniki skupaj ostale pustite pri miru.
Odgovori
+3
6 3
SDS_je_poden
21. 01. 2026 14.27
devote: To je zelo egoističen pogled. Starejše generacije so plačevale za tvoj vrtec, šolo, zdravstvo.... Se ti ne zdi, da je čas, da jim nekaj vrneš?
Odgovori
-3
3 6
devote
21. 01. 2026 14.43
tudi njim so, niso se izsolali iz neba. se zdaj vracamo mlajse generacije dane ameriske kredite za izgradnjo tisocev in tisocev stanovanj, ki so jih gratis takorekoc dobile starejse generacije. ni egoisticno , le pravicno. in starejsi starostno oskrbo niso placevali drugim , ker se je letos sele uvedla. se enkrat: mora se pokriti iz pokojnine in od dedicev. ko se bo delila dediscina me bos povabil zraven? e, to pa ne...
Odgovori
-1
3 4
Japa Jade
21. 01. 2026 15.21
Devote, blagor tistim, ki te morajo prenašat, ali pa te imajo že na grbi.
Odgovori
+0
2 2
stand van piesangs
21. 01. 2026 19.51
devote, od kot tebi podatek, da so se stanovanja gradila z ameriškimi krediti? Kolikor je meni znano so stanovanja gradila podjetja, ki so jih tudi prodala...
Odgovori
+1
1 0
peresni
21. 01. 2026 14.00
SDS bo sklical sejo parlamenta, kjer se bodo javno zahvalili zgodovinskemu dosežku Levice in vlade za Slovence. Kljub vsem možnim zaprekam, polenom pod noge s strani nazadnjaških družbi sovražnih elementov imamo zdaj oskrbo starejših kot jo po svetu samo sanjajo...a je ne morejo imeti, ker jih vodijo predvsem klero desni nazadnjaški neoliberalci!!! Bravo Slovenija
Odgovori
-9
4 13
devote
21. 01. 2026 14.14
ti ni malo cudno, da nimajo nekaj takega nikjer na svetu, ce ze tako pravis?. placni sistem, kot je v nasi JU tudi nimajo nikjer na svetu. in v eu tudi nimajo nikjer tako visokih davkov na placo . se narsikaj nimajo nikjer na svetu , ker je vse to edinole anomalija slovenije . vsi drugi so ze zdavnaj spoznali , sd afriske drzave, da socializem ne deluje. ti je ze kdo povedal da zastonj ni nic? ne zdravstva, ne solstva, nic. vse se placa. ce ne direkt iz zepa pa preko davkov. in v sloveniji je ravno to.
Odgovori
+5
7 2
peresni
21. 01. 2026 14.58
Kar je imela SR Slovenija ...ne bo nikoli več....smo spustili demokraciji k nam. .v demokraciji zmaguje denar, pohlep, zarote. Slovrnija se ob še levi humani politiki drži svetlih pridobitev socializma pri nas.
Odgovori
+1
2 1
peresni
21. 01. 2026 15.01
Naši davki so primerjujoči z ostalimi v Evropi...smo nekje na sredini. Problem je v tem, da so z divjo privatizacijo lopovi lahko če se denar prenesli v tujino. Z njo rušijo plačujejo
Odgovori
+0
2 2
stoinena
21. 01. 2026 13.55
to ne more biti da otrok ostane doma, skrbi za svojega starša, ker ne dobi doma in tudi če bi ga ne vem kje bi vzeli 1300€ ali celo 1800€. potem pa še obema trgate trajnostno oskrbo. halooo???????????? kam ste dali te milione, ki ste jih od vseh slovencev z računov vzeli?
Odgovori
+1
5 4
Dejan Krk
21. 01. 2026 13.45
Brez zacetnih 2000 neto za deficitaren kader k bo izvajal storitve lahko pozabite na DO. Negovalka, oskrbovalka, bolnicar, sred.med sestra, kuhar to so mizerne place 1300-1400 bruto, brez najmanj 100% dviga zdaj takoj sistem bo kolabiral, pravzaprav razpadli se bodo vsi drzavni podsistemi ker je ves najbolj deficitaren folk kljucen za delovanje drzave z podobno mizernimi placami 1300-1600 bruto.
Odgovori
+6
7 1
stoinena
21. 01. 2026 13.52
se strinjam. zato smo vsi slovenci dali odstotek, da to porihtajo. in to za vse, ki potrebujejo. in kaj so naredili? praktično nič. ker odvzeli so jim dodatek za postrežbo in od tega je manjša položnica. .. samo prekladanje denarja, te milijone, ki jih od prispevka poberejo pa so dali kam?
Odgovori
+2
5 3
Dejan Krk
21. 01. 2026 13.42
Subvencioniranje premoznih upokojencev s strani folka k dela na minimalcih in placuje oderuske najemnine. Klap klap
Odgovori
+5
7 2
bronco60
21. 01. 2026 13.32
Bravo in še enkrat bravo. Prvic se strinjam z levimi in imajo moj glas na volitvah.
Odgovori
-6
4 10
stoinena
21. 01. 2026 13.38
ste pozabili povedati, da ste jim vzeli nakazilo za postrežbo in na ta račun imajo nižjo položnico. prekladanje denarja... še vedno niste rešili grmado ljudi, ki potrebuje dom pa ga ne dobi. čeprav postelje so. prisili ste zato otroke, da ostanejo doma in skrbijo za svoje starše, zdaj ste jim pa obem... dali v plačilo trajnostno oskrbo. starejšemu, ki ni v domu, trgate od pokojnine, storitev, ki jo opravlja njegov otrok, otroku, ki je bil primoran ostati doma, ste januarja poslali položnico za trajnostno oskrbo, ki jo opravlja namesto vas.
Odgovori
+4
7 3
stoinena
21. 01. 2026 13.40
@bronco60 nimaš celotne slike.
Odgovori
-2
2 4
Verus
21. 01. 2026 14.09
Bronco je eden od "njih" tam na vladi. Tipičen šarlatan in lažnivec. LJudje pa v takih stiskah, Bog pomagaj!
Odgovori
+1
2 1
Špica
21. 01. 2026 14.24
res je to pa nav nobeden povedal.. Kradejo ,fa bolje ne moreje đankijem ki vlecejo socjalo in tazdravi angelcki tudi pa romi in se bi lahko bi nasteval so pa upraviceni do vsega zastonj.. Invalidne oyebe poberejo jim del zneska za postrezbo in se mora doblacevat za razne pripomocke planice itd.. Pa seveda placuje tudi tist procent za oskrbo nemorem drugega rec kot drugega lopovi..
Odgovori
+2
4 2
