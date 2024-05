'V sistemu ne more noben organ izginiti, niti vanj nezakonito vstopiti'

V zavodu za presaditve organov in tkiv Slovenija transplant so poudarili, da pridobivanje človeških organov v Sloveniji lahko poteka zgolj v skladu z zakonom o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja, ki velja od leta 2015. Ob tem so spomnili, da je direktor zavoda Slovenija transplant Andrej Gadžijev že večkrat javno pojasnil, da je slovenski sistem majhen in pregleden ter kakovostno zavarovan s sistemi sledljivosti tako organov, tkiv, darovalcev kot prejemnikov.