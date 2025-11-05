Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Krajani Škocjana ostali brez edinega bankomata v kraju, neznanci so ga ponoči ukradli

Škocjan, 05. 11. 2025 11.28 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
13

V središču Škocjana so neznanci ponoči ukradli bankomat. Preiskava kaznivega dejanja še poteka, drugih informacij pa za zdaj na PU Novo mesto ne dajejo. Občina Mirna Peč je medtem objavila razpis, s katerim bo finančni ustanovi, ki bo v kraju postavila bankomat, krila morebitno izgubo.

Bankomat, ki so ga v Škocjanu ukradli ponoči, je bil edini bankomat v kraju, tako da so krajani trenutno prikrajšani za nekatere storitve. (simbolična slika)
Bankomat, ki so ga v Škocjanu ukradli ponoči, je bil edini bankomat v kraju, tako da so krajani trenutno prikrajšani za nekatere storitve. (simbolična slika) FOTO: Shutterstock

Bankomat, ki so ga v Škocjanu ukradli ponoči, je bil edini bankomat v kraju, tako da so krajani trenutno prikrajšani za nekatere storitve. Na srečo imajo v Škocjanu še bančno poslovalnico Deželne banke Slovenije, katere delovanje subvencionira občina, je povedal župan Jože Kapler. Podatka, ali bo NLB, ki je lastnica ukradenega bankomata, zagotovila novega, Kapler za zdaj nima.

Brez bankomata so letos na Dolenjskem ostali tudi prebivalci Mirne Peči. V noči na 24. junij so ga razstrelili neznanci in ga povsem uničili, banka NLB pa od takrat ni zagotovila novega bankomata. Za njegovo postavitev se ni odločila niti nobena druga banka.

Občina Mirna Peč je zato konec oktobra objavila javni razpis, po katerem bo banki, hranilnici ali drugi finančni instituciji, ki bo v kraju postavila bankomat in skrbela zanj, zagotavljala sredstva za kritje mesečnega primanjkljaja, ki bo nastal zaradi njegovega obratovanja, a največ do višine 5000 evrov letno.

bankomat kraja škocjan deželna banka slovenije
Naslednji članek

Lažja zamenjava vozniškega dovoljenja za tujce? Odbor prižgal zeleno luč

Naslednji članek

Nov bizaren hobi v Nemčiji: sprehajanje psa brez psa

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
veneti
05. 11. 2025 13.23
rabimo več pridnih rok iz balkana
ODGOVORI
0 0
wsharky
05. 11. 2025 13.13
+3
mi s tem kriminalnim dejanjem nimamo nič in to vam sveto obljubljamo, kajti naš starešina vasi nam je prepovedal kriminalna dejanja
ODGOVORI
3 0
odkrito in resnično
05. 11. 2025 13.03
+4
Pred zakonom ne bomo nikoli vsi enaki!! Enim bi z represijo bile kratene človekove pravice, kaj pa poštenim delavnim ljudem?? A mi moramo biti pa tiho??
ODGOVORI
4 0
odkrito in resnično
05. 11. 2025 13.01
+2
Še naprej ščitite kriminalce in zaščiteno manjšino. Razstreljen bankomat, pravniki se pa oglašajo, da ne smemo uvesti represijo, ker bodo kratene človekove pravice!! Zapomnite si, iz zakona po pokojnem Alešu ne bo nič, verjemite!! Dokler bo taka vlada na oblasti, ne bo sprememb!!
ODGOVORI
5 3
Slovenska pomlad
05. 11. 2025 12.52
+0
Kapitalizem je pač zlo.
ODGOVORI
1 1
juventina10
05. 11. 2025 12.49
+9
v glavnem,neznani.a se nič ne išče,kaj delajo kriminalisti.in potem predsednica pravi,pred zakonom vsi isti,kradejo pa kot srake.
ODGOVORI
9 0
Borec21
05. 11. 2025 12.45
+12
Dobruška vas je zelo blizu
ODGOVORI
12 0
vezuv_
05. 11. 2025 13.23
Tvoja trditev drži. Samo če bi bili tile iz Dobruške vasi, bi jo odnesli že prej. Tukaj so prste imeli vmes kakšni drugi oziroma od kje drugod. Je pa to res nerodno, ker je bil daleč zelo obiskan bankomat.
ODGOVORI
0 0
detect
05. 11. 2025 12.43
-1
to ga je banka sama ponoči odstranila.
ODGOVORI
1 2
Enakopraven
05. 11. 2025 12.17
+7
Občin je preveč. Nekatere še krajevne skupnosti niso.
ODGOVORI
7 0
kr nekdo
05. 11. 2025 11.47
+11
pa bo še ena občina izmed mnogih brez bankomata. Al je bankomatov premal al pa občin preveč
ODGOVORI
11 0
JApajaDAja
05. 11. 2025 12.41
+7
ali pa premalo nadzora in preveč kriminalcev ?
ODGOVORI
7 0
kr nekdo
05. 11. 2025 13.04
+4
no blizu največjega naselja pripadnikov je občina morna peč. Tudi oni so na enak način ostali brez bankomata. Mislim da že eno leto ga nimajo. Kdo je bil vemo. Vsekakor je preveč kriminalcev z socialno podporo.
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330