Krajani Škocjana ostali brez edinega bankomata v kraju, neznanci so ga ponoči ukradli

Bankomat, ki so ga v Škocjanu ukradli ponoči, je bil edini bankomat v kraju, tako da so krajani trenutno prikrajšani za nekatere storitve. Na srečo imajo v Škocjanu še bančno poslovalnico Deželne banke Slovenije, katere delovanje subvencionira občina, je povedal župan Jože Kapler. Podatka, ali bo NLB, ki je lastnica ukradenega bankomata, zagotovila novega, Kapler za zdaj nima.

Brez bankomata so letos na Dolenjskem ostali tudi prebivalci Mirne Peči. V noči na 24. junij so ga razstrelili neznanci in ga povsem uničili, banka NLB pa od takrat ni zagotovila novega bankomata. Za njegovo postavitev se ni odločila niti nobena druga banka.

Občina Mirna Peč je zato konec oktobra objavila javni razpis, po katerem bo banki, hranilnici ali drugi finančni instituciji, ki bo v kraju postavila bankomat in skrbela zanj, zagotavljala sredstva za kritje mesečnega primanjkljaja, ki bo nastal zaradi njegovega obratovanja, a največ do višine 5000 evrov letno.