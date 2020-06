V slabem mesecu policisti ustavili 145 pijanih kolesarjev

Med 4. in 31. majem je po državi potekala nacionalna preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev. V omenjenem času so policisti ugotovili 1.724 prekrškov cestnoprometnih predpisov, ki so jih storili kolesarji. Ob tem so pri 1.608 kolesarjih opravili preizkus z alkotestom, pri čemer so pri 145 ugotovili, da so vozili kolo pod vplivom alkohola. Odredili so tudi 15 strokovnih pregledov zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog ali drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc.

Na območju PU Maribor so med izvajanjem poostrenih aktivnosti ugotovili 563 kršitev cestnoprometnih predpisov, med njimi je bilo 519 kršitev kolesarjev in 44 kršitev voznikov motornih vozil, ki so ogrožali kolesarje. 434 kršiteljem so izrekli globo, 84 kršiteljev so opozorili, zoper 45 kršiteljev pa so podali obdolžilne predloge na pristojno sodišče. "Med kršitvami kolesarjev smo pri 41 kolesarjih ugotovili, da so vozili pod vplivom alkohola. V 13 primerih je koncentracija znašala nad 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Odkrili smo tudi štiri kolesarje, ki so kolesarili pod vplivom prepovedanih drog," je sporočil predstavnik mariborskih policistov Miran Šadl.