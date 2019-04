V Slapnik prihaja bahrajnska princesa

V Brda, natančneje v vasico Slapnik, med 12. in 14. aprilom na obisk prihaja bahrajnska princesa šejka Suha bin Abdul Rahman Al Kalifa.

Princesa se je namreč odzvala na vabilo producenta prihajajočega resničnostnega šova o obnovi Slapnika Richarda Cooka. Namen njenega obiska je seznanitev s projektom Slapnik, poleg je izrazila veliko zanimanje za pridelke, ki jih ponujajo Goriška Brda.

Spomnimo: pred slabim mesecem smo poročali o resničnostnem šovu o obnovi vasice. Nekoč premožna in življenja polna vasica Slapnik zdaj namreč že več kot 40 let sameva in propada. 17 parov iz različnih evropskih držav bo pod mentorstvom v sklopu šova tako obnavljalo vasico, nagrada za zmagovalni par pa bo milijon evrov.

Produkcijsko ekipo pred začetkom snemanja sicer čaka še veliko dela. 17 objektov je namreč imelo okoli 30 lastnikov, večina je soglasje k prodaji že podala, zatika pa se pri enem.