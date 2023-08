V Slivnici ukradli kip partizana, v Hočah poskušali ukrasti kip zgodovinarja

Zapisal je, da je bil Franc Lešnik Vuk borec, ki je padel v boju, star komaj 22 let, ko je reševal soborce. Po njem je občina "s spoštovanjem do zgodovine kraja" poimenovala šolo v Slivnici, pred katero je stal zdaj ukradeni kip.

"Vedno znova smo presenečeni in hkrati razočarani, kakšno škodo lahko posameznik ali skupina ljudi naredi obeležjem in spominu posamezne osebe oz. kraja," je sporočil župan Občine Hoče - Slivnica Marko Soršak.

Karol Glaser je književni zgodovinar, ki se je rodil leta 1845 v Hočah. "Spomenike postavljajo organizacije, združenja ali posamezniki v spomin na osebe oz. dogodke, ki se jih je potrebno spominjati in ne smejo utoniti v pozabo. V občini Hoče - Slivnica smo ponosni na naše prednike in se jih s spoštovanjem spominjamo, po njih smo poimenovali trge, ulice in tudi obe osnovni šoli," je navedel župan.

Občina je krajo kipa Franca Lešnika Vuka že prijavila Policiji. Župan ljudi poziva, da pomagajo preprečiti takšna dejanja in vsak takšen dogodek takoj prijavijo Policiji ali občini. Še vedno nepojasnjena je tudi kraja fontane z mariborskega Mestnega parka. Okoli 800 kilogramov težko bronasto skulpturo Fitoliti, ki jo je izdelal kipar Vojko Štuhec, so neznanci odtujili junija lani z gradbišča, saj je bila takrat v teku obnova osrednje promenade parka.

"Gre za najbolj banalen vandalizem, saj očitno gre za krajo z namenom prodaje brona in osebno okoriščanje," je takrat zadevo komentirala takratna direktorica Umetnostne galerije Maribor (UGM) Breda Kolar Sluga.