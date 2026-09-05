V Sloveniji že 10.000 prvih posredovalcev

V Planici pa se je dopoldan zgodila huda prometna nesreča nalet 3 vozil - več huje poškodovanih in dve žrtvi. Ne gre za resničen dogodek - to je velika simulacija hude prometne nesreče, kjer so se tudi letos usposabljali in tekmovali naši prvi posredovalci - torej prostovoljci, ki lahko še pred reševalci začnejo z reševanjem.