Slovenija
V Sloveniji že 10.000 prvih posredovalcev
V Planici pa se je dopoldan zgodila huda prometna nesreča nalet 3 vozil - več huje poškodovanih in dve žrtvi. Ne gre za resničen dogodek - to je velika simulacija hude prometne nesreče, kjer so se tudi letos usposabljali in tekmovali naši prvi posredovalci - torej prostovoljci, ki lahko še pred reševalci začnejo z reševanjem.
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