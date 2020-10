V Sloveniji 100.000 bolnic in 25.000 bolnikov z osteoporozo

Osteoporoza je tiha in nevidna bolezen, ki povzroča boleče in pogosto obsežne posledice – je namreč vzrok za zlome kosti, ki omejujejo gibanje ali vodijo celo v invalidnost. Bolniki lahko izgubijo svojo neodvisnost in postanejo breme najbližjim, so opozorili na novinarski konferenci ob današnjem svetovnem dnevu osteoporoze. V Sloveniji je brez diagnoze in posledično tudi brez zdravljenja približno 60 odstotkov bolnikov z osteoporozo, zato je izredno pomembna preventiva, še izpostavljajo strokovnjaki.

icon-expand Raziskave kažejo, da bolniki po zlomu kolka zasedejo več kot 20 odstotkov vseh postelj na travmatoloških oddelkih. FOTO: Thinkstock

"Po 40. letu se začne fiziološko manjšanje kostne mase, ki traja do konca življenja. Nizka kostna masa in porušena mikroarhitektura kostnega tkiva vodita do povečane lomljivosti kosti. Zlomom zaradi krhkosti kosti rečemo osteoporozni zlomi – ti nastajajo že zaradi sile, enake ali celo manjše kot pri padcu s stojne višine. Najpogostejši osteoporozni zlomi so zlom zapestja, vretenc, kolka in proksimalne nadlahtnice. Vsaka tretja 50-letna ženska in vsak šesti enako star moški bosta do konca življenja utrpela vsaj en osteoporozni zlom, zato osteoporoza postaja eden glavnih zdravstvenih problemov razvitih družb," je pojasnil dr. Tomaž Kocjans Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni UKC Ljubljana. Posledica manjšanja kostne mase je primarna osteoporoza. "Tveganje za njen nastanek je v veliki meri odvisno od največje kostne mase, dosežene v mladosti, in od hitrosti izgube kosti med staranjem. Bistveno intenzivnejšo izgubo kostne mase lahko povzročijo številne bolezni in za kosti škodljiva zdravila. V teh primerih govorimo o sekundarni osteoporozi," je pojasnil izr. prof. dr. Kocjan. Osteoporozo mnogokrat odkrijejo šele po zlomu Obravnava bolnikov po osteoporoznem zlomu (t. i. sekundarna preventiva) se začne na travmatološkem oddelku, kjer se znajdejo zaradi zloma, do katerega pride med padcem. "Odkrijemo torej paciente, ki so utrpeli osteoporotični zlom, in začnemo s prvim zdravljenjem. Uvedemo vitamin D v visokih odmerkih in poskrbimo za zadostno vsebnost kalcija v prehrani. Med hospitalizacijo začnemo s fizioterapijo in z mobilizacijo. Samo obremenjevanje in telesna aktivnost močno pomagata k izboljšani kvaliteti kosti. Pomembno je s tem nadaljevati v domačem okolju. Ko so zaloge vitamina D in kalcija zapolnjene, kar je običajno po dveh mesecih, izbrani zdravnik predpiše nadaljevanje z medikamentozno terapijo. Seveda pa ne smemo pozabiti na telesno aktivnost," je opisal dr. Matevž Tomaževič s Kliničnega oddelka za travmatologijo Kirurške klinike UKC Ljubljana.

Kaj za zdrave kosti lahko naredimo sami? Pomembno je, da odkrijemo osteoporozo pred prvim zlomom, poudarja Elizabeta Stepanović. "V medicini ni nič popolnoma zanesljivo, obstaja pa večja ali manjša verjetnost za zlome zaradi osteoporoze. Vsakdo po 40. letu si lahko sam oceni tveganje za osteoporozne zlome s pomočjo modela FRAX, ki je dostopen na spletu." Zdravi odrasli se prvič pogovorijo o osteoporozi v referenčni ambulanti, kjer medicinska sestra natančno preveri vse dejavnike tveganja za osteoporozo. Jana Govc Eržen za boljše zdravje kosti priporoča zdrav življenjski slog, ki vključuje uživanje prehrane, bogate s kalcijem, zadosten vnos beljakovin, redno telesno dejavnost z dovolj izpostavljanja soncu ter opustitev škodljivih razvad, predvsem tveganega in škodljivega uživanja alkoholnih pijač in kajenja.

Dejavniki tveganja: starost, spol, telesna neaktivnost, pitje alkohola ... Osteoporoza je najpogostejša presnovna bolezen kosti."Po oceni Mednarodne fundacije za osteoporozo je bilo v Sloveniji lani 100.000 bolnic in 25.000 bolnikov z osteoporozo. To je 5,4 odstotka vseh prebivalcev v Sloveniji. Dejavniki tveganja za osteoporozo so starost (tveganje se v vsaki dekadi življenja podvoji), prezgodnja menopavza, izostanki menstruacije (daljši od 12 mesecev), osteoporozni zlom kolka pri starših, bela rasa, ženski spol, telesna neaktivnost, malo kalcija v prehrani (pod 0,5 g/dan), pitje alkohola (nad 14 enot/teden), kajenje, nizka telesna teža (pod 60 kg), kronične bolezni jeter, ledvic, revmatoidni artritis, preveliko delovanje ščitnice in uživanje nekaterih zdravil, npr. glukokortikoidi, antiepileptiki," je naštel dr. Tomaž Kocjan. Pravo breme osteoporoze so posledice padcev, predvsem zloma kolka Pravo breme osteoporoze so širše posledice padcev, ki jih ta bolezen povzroči zaradi krhkih kosti. Zaskrbljujoč je predvsem zlom kolka. "Raziskave kažejo, da bolniki po zlomu kolka zasedejo več kot 20 odstotkov vseh postelj na travmatoloških oddelkih. Približno polovica teh bolnikov kasneje ne bo več sposobnih za samostojno življenje, ena petina pa jih umre v prvem letu po zlomu," je povedala družinska zdravnica dr. Jana Govc Eržen z Zdravstvene postaje Vojnik ZD Celje, sicer tudi nacionalna koordinatorka za preventivo kroničnih nenalezljivih bolezni odraslih NIJZ.

Dr. Kocjan je močno poudaril, naj bolniki zaradi epidemije covid-19 ne opuščajo jemanja zdravil: "Ni podatkov, da bi zdravila za osteoporozo povečala tveganje za okužbo s koronavirusom ali za resnejši potek bolezni covid-19, zato zdravljenja ne prekinjamo."

Vzrokov za tako visoko smrtnost zaradi zloma kolka ne poznajo, pravi dr. Tomaževič in dodaja:"Poškodovanci največkrat umrejo zaradi pridruženih bolezni, ki se ob zlomu značilno poslabšajo. Sam zlom in zdravljenje poškodbe pri poškodovancu povzročita stres, ki ga težko premaga. Do padca največkrat pride ob akutnem poslabšanju ene od spremljajočih bolezni ali ob okužbi, ko poškodovanec zaradi zmanjšane zmogljivosti izgubi ravnotežje in pade. Če je ob tem prisotna osteoporoza, pride do zloma." Torej je kar razumljivo, zakaj se starejši ljudje tako zelo bojijo padca, kar je poudarila Elizabeta Stepanović, mag. zdravstvene nege in javne uprave iz Endokrinološke ambulante."Večji zlom, še zlasti zlom kolka s sprejemom v bolnišnico, operacijo in vsemi možnimi zapleti po njej, je za starostnika hud pretres, ki ga vrže iz krhkega ravnovesja in se lahko zanj tudi usodno konča. Še pogosteje pa pomeni izgubo pokretnosti in samostojnosti, čemur sledi namestitev v domu starejših občanov. Bolniki so do padca pogosto sami skrbeli zase, po zlomu pa naenkrat postanejo odvisni od drugih. Tako oni kot njihovi najbližji so po prvem zlomu prestrašeni in se bojijo ponovnega. Zato pogosto opuščajo opravila, ki so jih do zloma opravljali sami. Prvi pokazatelj strahu pred zlomom je zanemarjanje osnovne osebne higiene in opuščanje drugih življenjskih opravil,"je dejala Stepanovićeva. Kar 60 odstotkov bolnikov brez diagnoze Dr. Kocjan ocenjuje, da je v Sloveniji brez diagnoze, torej tudi brez zdravljenja, kar približno 60 odstotkov bolnikov z osteoporozo, zato je izredno pomembna preventiva. "Dve veliki spremembi, ki smo ju bili na področju osteoporoze deležni v zadnjih letih, sta nov način izračuna tveganja za zlom v prihodnjih desetih letih (metoda FRAX) in prihod osteoporoze v referenčne ambulante. To je znak, da se je tudi naša država zavedla resnosti te tihe bolezni. Bolniki so sedaj redno spremljani v referenčnih ambulantah, zdravstveno osebje pa posveča več pozornosti odkrivanju bolezni pri ogroženih skupinah," je dejala dr. Duša Hlade Zore, predsednica Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, ki združuje 18 slovenskih društev z več kot 5500 članicami in člani. "Zgodnje odkrivanje bolnikov s povečanim tveganjem za nastanek osteoporoznih zlomov in ustrezno zdravljenje sta pomembni področji dela timov v ambulantah družinske medicine, v katerih izvajamo presejanje populacije na visoko tveganje za osteoporozni zlom. Vključeni so vsi odrasli (moški in ženske), starejši od 60 let," je povedala dr. Govc Erženova. Dodala je: "Čakalne dobe za obravnavo na sekundarnem nivoju se podaljšujejo (tudi zaradi aktualnih razmer, povezanih s covid-19), zato si želimo več možnosti e-posvetov s kolegi na sekundarnem in terciarnem nivoju." Napredek medicine prinaša novo upanje za bolnike Dr. Kocjan je poudaril, da so v Sloveniji na voljo vse sodobne terapije, ki so odobrene v Evropski uniji. Napredek medicine prinaša novo upanje za bolnike. "Številke kažejo, da se stanje v zadnjih letih izboljšuje, vsaj kar se tiče preživetja prvega leta po zlomu. Pred dvajsetimi leti je v enem letu po poškodbi proksimalne stegnenice umrla tretjina poškodovancev, sedaj pa se bližamo petini," je povedal dr. Tomaževič. Dr. Govc Erženova pa je poudarila, da je naloga družinskega zdravnika tudi odločitev za izbiro zdravila za sekundarno osteoporozo, po aktualnih smernicah. Nato je odgovornost za pravilno in redno jemanje zdravil na bolniku, zato veliko pozornost posvečajo izobraževanju. Elizabeta Stepanović je dejala: "Vemo, da od 20 do celo 50 odstotkov starejših oseb zdravil ne uporablja pravilno po navodilih, zato je pomembno, da bolniku svetujemo vodenje dnevnika jemanja zdravil. Ugotavljamo, da naši bolniki zelo upoštevajo navodila, kako in kdaj naj vzamejo zdravila, ker jih je strah ponovnega zloma in bolečin."

icon-expand Osteoporoza je najpogostejša presnovna bolezen kosti. FOTO: Dreamstime