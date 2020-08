V Sloveniji 27 novih okužb s koronavirusom

Trije novi primeri potrjeni v Ljubljani

Po podatkih Covid-19 Sledilnika so največ novih primerov (tri) potrdili na območju Ljubljane. Po dve novi okužbi so včeraj zabeležili v Grosupljem, Novem mestu, Celju in Kidričevem. Ostali kraji, ki so zabeležili po eno okužbo, so razpršeni po Sloveniji.

Največ, kar 11, novookuženih oseb spada v starostno skupino med 15 in 24 let, šest oseb je starih med 25 in 34 let, po štiri osebe spadajo v starostni skupini med 35 in 44 let ter med 55 in 64 let, po ena oseba pa je okužena v starostnih skupinah med 45 in 54 ter med 65 in 74 let.