V Sloveniji 34.000 ljudi z demenco: bolezen, ki močno poseže v odnose v družini

To je le ena od številnih zgodb bolnikov in njihovih svojcev. Zgodbo najdemo na spletni strani združenja Spominčica . Letošnji svetovni dan Alzheimerjeve bolezni poteka pod geslom Spregovorimo o demenci! Demenca zaradi staranja prebivalstva postaja vse večji problem, ob katerem ne smemo zamahniti z roko. Združenje Spominčica izpostavlja, da je nujno ozaveščati, zmanjšati stigmo obolelih, prepoznati prve znake bolezni in jo čim prej diagnosticirati.

Nekega dne mi je sam rekel, da nekaj ni v redu in da me prosi za pomoč in da se ugotovi, kaj je narobe. Imela sem že termin za obisk pri psihiatrinji, ki je ugotovila znake bolezni.

Pred štirimi leti je mož pozabil zakleniti avto in ugasniti motor avtomobila, bančno kartico v bančnem avtomatu. Bral je časopis po nekaj ur, veliko časa se je zadrževal na isti strani časopisa. Ko sem ga kaj vprašala, največkrat kaj na temo športa iz časopisa, nisem dobila pravega odgovora. Je sicer nekaj povedal, ni pa bilo točnega odgovora. Veliko je reševal križanke, soduku in igral šah ter se ukvarjal s športom. Potem pa kar naenkrat nič več.

V Sloveniji ima demenco po epidemioloških ocenah 34.000 ljudi, v Evropi deset milijonov, v svetu pa kar 47 milijonov. Še bolj skrb zbujajoče so po navedbah združenja Spominčica - Alzheimer Slovenija ocene strokovnjakov, da je od teh diagnosticiran le vsak četrti bolnik. Svetovna zdravstvena organizacija je zato sprejela globalni akcijski načrt za demenco, znanstveniki pa medtem pospešeno iščejo nova in bolj učinkovita zdravila.

Zdravila ni, napredovanje mogoče upočasniti

Alzheimerjeva bolezen predstavlja dve tretjini vseh demenc in zelo prizadene tako posameznika kot njegove svojce in širšo družbo. Zdravstveno stanje bolnika se slabša, kakovost njegovega življenja in življenja svojcev pa se zmanjšuje. Zdravila za bolezen še ni, z ustreznim in zgodnjim zdravljenjem pa je njeno napredovanje mogoče upočasniti.

V združenju Spominčica poudarjajo, da je zgodnja diagnoza ključna, ker so zdravila najbolj učinkovita v začetnih fazah bolezni, hkrati pa pripomore k boljšemu soočanju z boleznijo tako osebe z demenco kot njihovih svojcev ter k izboljšanju kakovosti življenja. V večini primerov predpisana zdravila za demenco bolezni ne zdravijo, upočasnijo le njeno napredovanje. Zgodnje zdravljenje omogoča, da oseba z demenco ostane aktivna čim dlje časa in s tem tudi vključena v družbo.

Diagnoza je pomembna tudi za svojce, saj sicer ne razumejo, zakaj je oseba drugačna, zakaj se prepira, zakaj stvari pušča na napačnih mestih, recimo čevlje v hladilniku ali pa televizijski daljinec v zamrzovalni skrinji. Pogosto bližnje obtoži, da so ji kaj ukradli, pojasnjujejo v združenju Spominčica. Po njihovih izkušnjah svojci pogosto poročajo, da so se že nekaj let pred postavljeno diagnozo doma ogromno prepirali, ker niso vedeli, da je oseba bolna. Čeprav je težko sprejeti diagnozo, pa vendar svojci navajajo, da so potem, ko so izvedeli za diagnozo, čutili olajšanje in lažje spremenili obstoječo vsakodnevno rutino.

Še posebno v prvih nekaj mesecev po diagnozi je ključno, da se svojci informirajo in izobražujejo o bolezni. Po diagnozi naj svojci upoštevajo naslednje: skrbijo naj za uravnoteženo prehrano in pijačo, redno gibanje in umsko aktivnost osebe z demenco. Če si oseba z demenco želi družbe, jo lahko v združenju Spominčica vključijo v dnevno varstvo v domovih ali delavnice, ki jih organizirajo, dnevne centre in aktivnosti za starejše, medgeneracijske centre, Alzheimer Centre. Priporočljivo je, da o bolezni obvestijo sosede, prijatelje, znance in osebje v trgovinah, poštah, bankah oziroma tiste, h katerim je oseba nekoč zahajala.