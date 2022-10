V Sloveniji 95.000 ljudi išče družinskega zdravnika, prostih zgolj 114

Če iščete novega družinskega zdravnika, ga je treba iskati skorajda z lupo. Ta trenutek ga v Sloveniji išče 95.000 ljudi. Že zasedeni zdravniki pa so, kot pravijo, preobremenjeni in delajo nadure. Zdaj pa jih po novi uredbi čakajo nagrade. "A dodatki ne bodo rešili družinske medicine," so jasni nekateri zdravniki, kot pravijo: "To je le gasilski ukrep." Čaka jih še ena novost: ves čas dela v ordinaciji bodo morali biti na voljo za telefonsko naročanje. Je to sploh izvedljivo?

V času viroz, gripe in covida je mnogo Slovencev brez zdravnika. Prostih osebnih zdravnikov je po portalu Zdravniki - Sledilnik le še 114, a da je stanje katastrofalno, kaže dejstvo, da v Ljubljani, Mariboru, Kranju in Kočevju družinskega zdravnika ni več mogoče dobiti. Novih pacientov ne sprejema več kar 980 družinskih zdravnikov. "Največja urbana središča so območje z največjim pomanjkanjem zdravnikov. Nenavadno v primerjavi z drugimi državami," pravi Rok Ravnikar iz ZD Kamnik. A zdaj bodo v ambulanti družinske in otroške medicine, ginekologi in zobozdravniki na primarni ravni dobili nagrade. A ne vsi, le tisti, ki bodo zabeležili povečan obseg dela. Nagrade pa: največ 2000 evrov bruto na zdravstvenega delavca. "To pomeni, da bi moral vseeno opraviti več dela za maksimalen dodatek, kot ga trenutno opravim, kar pa je v bistvu zelo težko, ker dnevno podaljšujeva delovni čas in ne dosega teh kriterijev za maksimalen dodatek," razlaga Ravnikar. icon-expand Zdravnica FOTO: Dreamstime Da bi dobili nagrado, pa sta glavna kriterija: število opravljenih zdravstvenih storitev in ali denimo družinska ambulanta presega število 1895 glavarinskih količnikov, torej, kako obremenjeni so. Poseben dodatek, do 500 evrov bruto bodo dobili tudi zdravniki iz manj razvitih občin. Nagrade pa ne bodo pripeljale novega kadra, so jasni zdravniki. "Z denarjem se družinske medicine ne da rešiti, predvsem si želimo boljše pogoje dela, to v prvi vrsti pomeni več časa za pacienta," pojasnjuje Nataša Maguša Lorber iz Zdravstvenega doma Maribor. A po novem bodo morali ves čas dela v ordinaciji biti na voljo za telefonsko naročanje. Tudi zdravniki danes pravijo, da to ni izvedljivo, saj če ne dobijo dodatnega kadra, neprestanega oglašanja na telefone ne morejo zagotavljati.