Slovenija daleč od priporočene kakovosti zraka: se bomo poslovili od lesne biomase?

Onesnaženost zraka ogroža tudi okolje z zakisljevanjem, evtrofikacijo in ozonskimi poškodbami, kar povzroča škodo v gozdovih, ekosistemih in na kmetijskih rastlinah.

Vsako izboljšanje kakovosti zraka prispeva k zmanjšanju umrljivosti in obolevnosti, zmanjšanju izdatkov za zdravstveno varstvo, zmanjšanju odsotnosti z dela zaradi bolezni in povečani produktivnosti pri delu, zmanjšanju izgub pridelka zaradi prizemnega ozona, povečanju prirasta v gozdovih, zmanjšanju ogroženosti biotske raznovrstnosti.

V Sloveniji so pogoji za redčenje onesnaževal v zraku pogosto slabi zaradi razgibanega reliefa in lege v zavetrju Alp, še posebej v zimskem času. Izpusti onesnaževal lahko v hladnih mesecih in ob več dni trajajočih temperaturnih obratih ostajajo dlje časa v jezerih hladnega zraka. Čeprav v primerjavi z drugimi državami v Slovenji izpusti škodljivih snovi v zrak morda niso posebej visoki, je zaradi kopičenja onesnaževal v zaprtih dolinah in kotlinah lahko onesnaženost zraka tudi zelo visoka. Ko ob prisotnosti temperaturnega obrata prihaja do izpustov onesnaženja pri tleh, se onesnaženje lahko uspešno širi in redči v višje plasti ozračja le, kadar se z dimnim dvigom izpusti dvignejo dovolj visoko, da lahko pride do izmenjave z višjimi plastmi ozračja. Viri onesnaženja, ki ne prebijejo vrha temperaturnega obrata, ostajajo ujeti v zračnih plasteh blizu tal.

Situacija je najbolj problematična v poseljenih dolinah in kotlinah, kjer se nahaja največ naselij in kjer večina prebivalcev preživi največ časa. Zato moramo v zimskem času toliko bolj omejiti in zmanjšati emisije onesnaževal, če želimo zagotoviti isto kakovost zraka, kot če teh neugodnih okoliščin ne bi bilo, pravijo na ministrstvu.

K onesnaženosti zraka pomembno pripeva kurjenje lesne biomase

Kurjenje lesne biomase, vključno s kurjenjem v neustreznih ali zastarelih malih kurilnih napravah (MKN), pa predstavlja izjemno pomemben vir onesnaževanja zraka. Pri kurjenju lesne biomase nastajajo zdravju in okolju škodljive snovi: delci PM10, drobni delci PM2,5, dušikovi oksidi (NOX), ogljikov monoksid (CO), hlapne organske spojine (NMVOC), težke kovine, benzo(a)piren (BaP) in drugi policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) ter dioksini in druga obstojna organska onesnaževala (POP). Kurjenje v MKN je po podatkih ARSO prispevalo kar 73 odstotkov letnih emisij drobnih delcev PM2,5 ter 80 odstotkov letnih emisij PAH, znova opozarjajo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.