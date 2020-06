V Sloveniji danes obeležujemo dan državnosti: 29 let samostojne države

25. junija 1991 je takratna slovenska skupščina v skladu s plebiscitno odločitvijo sprejela Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo in Deklaracijo o neodvisnosti, s čimer so bili sprejeti temeljni dokumenti za razglasitev samostojnosti. Slednjo je Slovenija slovesno razglasila dan pozneje na Trgu republike, čemur je nato sledila desetdnevna vojna z Jugoslovansko ljudsko armado. Jugoslovanske oblasti so želele namreč Slovenijo v Jugoslaviji obdržati s silo, kar pa jim je na koncu spodletelo.

Češki zunanji minister v slovenščini čestital za dan državnosti

Češki zunanji minister Tomaš Petriček je Sloveniji in Slovencem v videonagovoru čestital za dan državnosti. V slovenščini je med drugim izpostavil, da sta Slovenija in Češka v skoraj treh desetletjih skupne poti, tudi v okviru EU in Nata, uspešno izvedli proces demokratičnih in ekonomskih reform.

"Ob vašem prazniku, dnevu državnosti, vam čestitam za izjemen napredek, ki ga je vaša država dosegla v skoraj treh desetletjih samostojnosti," je sporočil minister Petriček v nagovoru, ki ga je na Twitterju objavilo slovensko veleposlaništvo v Pragi.