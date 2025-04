V Slovenijo delegacija EPP: lahko prinese kredibilne ugotovitve?

Zadnja uradna bruseljska misija za ugotavljanje dejstev je v Slovenijo prišla v času prejšnje vlade. Sestavljali so jo člani parlamentarnega odbora Libe, po en iz vsake politične družine. Tudi Romana Tomc, ki je zdaj v Slovenijo poklicala strankarsko misijo. "Pritisk na neodvisne institucije, nepotizem in korupcija so modus operandi vladajoče koalicije," je poobjavila glavne razloge. "Stvari so prišle do kritične meje. Ves čas moram odgovarjati mojim kolegom na predsedstvu, kaj se v Sloveniji dogaja."

Članov delegacije, ki bo opazovala in raziskovala, je pet, štirje tuji evroposlanci in gostiteljica.

Mateja Tonina, ki se je nedolgo tega v EPP odcepil od SDS in ustanovil lastno nacionalno delegacijo, uradno ni ne med opazovalci in ne sogovorniki skupine. Pravi pa, da jih je, tudi s primerom Knovs in s predkazenskim postopkom, v katerem so se znašli parlamentarci iz vrst NSi, že seznanil. "Pričakujem, da bodo moji kolegi poslanci zbrali ustrezne informacije, predvsem pa se tudi na lastna ušesa in oči prepričali, kakšna je vladavina prava v Sloveniji."

"Slišali bodo samo tisto, kar želi stranka SDS, da slišijo," pa pravi Milan Brglez (SD). Na strani vladajočih so prepričani, da misija leto dni pred rednimi volitvami v Slovenijo prihaja z enim političnim ciljem. "Poskus vplivanja na notranjo politiko držav članic z močjo, ki jo imaš v evropskem parlamentu. In v primerjavi s tisto misijo, ki je bila večstrankarska in je imela neko legitimnost, gre tokrat pač za misijo največje poslanske skupine."

Toni si medtem želi, da bi bilo to poročilo o vladavini prava v Sloveniji konsistentno in tudi korektno. "Ker pretekla poročila, ki sem jih bral, so se mi zdela enostranska."

Delegacija, ki v prestolnico prihaja že nocoj, z razgovori pa bo začela zjutraj, je po naših informacijah k temu povabila več predstavnikov SDS, predsednika državnega sveta, KPK in predsednico Računskega sodišča. Pa bivše in zdajšnje predstavnike javne RTV. Tudi bivšo ministrico za notranje zadeve in kot edinega predstavnika aktualne oblasti njenega naslednika. Izvedeli pa smo, da se ne Tatjana Bobnar ne Boštjan Poklukar z njimi ne bosta sestala.