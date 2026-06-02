V Sloveniji dnevno potrebujemo med 350 in 400 darovalcev krvi

Robotske operacije, presajanje organov, uporaba umetne inteligence pri analiziranju rentgenskih, CT-posnetkov in posnetkov magnetne resonance. Medicina vsak dan napreduje, a ene stvari še vedno ne zmore nihče – ustvariti krvi. Edini vir tako ostajajo krvodajalci, ki z darovanjem, ne da bi želeli karkoli v zameno, rešujejo življenja.