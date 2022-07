V Sloveniji doslej potrdili 35 primerov okužbe z virusom opičjih koz

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pripravili navodila za okužene z virusom opičjih koz, ki se zdravijo v domači oskrbi. Slednji naj ostanejo doma, omejijo stike in upoštevajo priporočila za preprečevanje širjenja bolezni v obdobju, ki ga določi zdravnik in načeloma traja, dokler ne odpadejo kraste. Navodila so pripravili tudi za tesne stike okuženih.

Prvi primer opičjih koz v Sloveniji so pri moškem, ki je pripotoval s Kanarskih otokov, potrdili 24. maja. Dan kasneje so potrdili drugi primer okužbe, tudi pri osebi, ki je pripotovala iz Španije.

Opičje koze so se v začetku maja začele po svetu širiti iz zahodnoafriških in srednjeafriških držav, kjer je bolezen endemična. Večino novih primerov okužbe so zabeležili v Zahodni Evropi. Po zadnjih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so doslej v 78 državah potrdili skupno več kot 18.000 primerov okužb in pet smrti.

WHO je 23. julija izbruh opičjih koz razglasila za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju. V sredo je nato zaradi vse pogostejših primerov okužbe z opičjimi kozami v številnih državah prvič podala konkretna priporočila za spolno vedenje. Med drugim priporoča zmanjšanje števila spolnih partnerjev, razmislek o spolnih odnosih z novimi partnerji in izmenjavi kontaktov.

Na isti dan je evropska komisarka za zdravje Stella Kiriakides članice EU pozvala, naj zavzamejo odločnejši in bolj usklajen pristop do izbruha okužbe z opičjimi kozami. Pri tem je opozorila, da je EU postala epicenter odkritih primerov okužbe. Ministrstvo za zdravje se na njen poziv še ni odzvalo. Prav tako še ni podatkov o tem, koliko odmerkov cepiva proti opičjim kozam bo prejela Slovenija in kdaj.

Kiriakides je namreč v sredini junija napovedala, da bo EU kupila skoraj 110.000 odmerkov cepiva proti opičjim kozam. 18. julija je EU naročila še 54.530 dodatnih odmerkov. Gre sicer za cepivo proizvajalca Bavarian Nordic, ki je bilo na ravni EU takrat odobreno zgolj za cepljenje proti črnim kozam, a ščiti tudi proti sorodnim opičjim kozam.

Evropska agencija za zdravila je pred tednom dni predlagala odobritev uporabe cepiva omenjenega proizvajalca tudi za omejevanje okužb proti opičjim kozam.