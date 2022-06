V Sloveniji doslej potrdili tri okužbe z virusom opičjih koz.

Prejšnja vlada Janeza Janše je 25. maja na dopisni seji sprejela sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni opičje koze. Kot so sporočili po seji, je okužbo z virusom opičjih koz treba čim prej uvrstiti v 1. skupino nalezljivih bolezni, za katere je po zakonu obvezna prijava za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti.

Na NIJZ so pripravili navodila za okužene z virusom opičjih koz, ki se zdravijo v domači oskrbi. Slednji naj ostanejo doma, omejijo stike in upoštevajo priporočila za preprečevanje širjenja bolezni v obdobju, ki ga določi zdravnik in načeloma traja, dokler ne odpadejo kraste. Navodila so pripravili tudi za tesne stike okuženih.